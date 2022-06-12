Для сомневающихся по поводу четвертой дозы прививки от коронавируса - разъяснение экспертов: стоит ли и когда

Тем, кто сомневается, продолжать ли прививаться от коронавируса, эксперты объясняют, что это стоит сделать, особенно с приближением холодного сезона и особенно для групп риска.

В настоящее время четвертая доза вакцины вводится людям из групп самого высокого риска.

"Вирус не ушел из Литвы. Его присутствие в нашем обществе несет в себе наибольший риск опасности для лиц, относящихся к очень сложным группам риска. Именно тем лицам, у которых есть хронические нарушения иммунной системы, плохая иммунная функция или онкологическое заболевание, в настоящее время рекомендуется получать четвертую дозу. Если у них нет третьей бустерной дозы — тогда третью дозу", — пояснила эпидемиолог Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Дайва Размувене.

По словам врача-эпидемиолога, в настоящее время самая высокая заболеваемость коронавирусом фиксируется в муниципалитетах Неринги и Паланги, где по-прежнему насчитывается более 100 случаев на 100 000 жителей, хотя общий показатель больных в Литве составляет всего 53 человека.

В настоящее время ежедневно вакцинируют 200-300 человек.

Директор Центра инфекционных болезней и СПИДа проф. Саулюс Чаплинскас сказал, что ситуация с вирусом SARS-CoV-2 складывается согласно прогнозам, - эта инфекция должна постепенно стать эндемичной.

"То, что это заболевание станет сезонным, было понятно изначально. И мы просто должны научиться жить с этим вирусом, и вирус должен адаптироваться к людям. Возможны различные сюрпризы. Ведь тот же дельта-штамм был хуже, вызывая более тяжелое течение болезни. Но его вытеснил омикрон, который имел более быстрое распространение, но не такое сложное клиническое течение", — пояснил С. Чаплинскас.

По мнению эксперта, в целом SARS-Cov-2 — идеальный вирус. Он делает то, что вирусы делают лучше всего - адаптируется к изменяющемуся иммунному ландшафту.

"А что случилось с субштаммами омикрона? Произошло то, что новый штамм омикрона просто был способен обойти уже сформировавшийся иммунитет, (…) но он еще не приобрел таких свойств, чтобы его можно было назвать новой буквой греческого алфавита", — сказал С. Чаплинскас.

Говоря о прививках, профессор привел свой пример.

"Я привился тремя дозами, и после трех доз я легко заболел. Я обязательно еще сделаю бустерную дозу, но не сегодня, не в начале лета, а когда наступит осень, может быть, в конце сентября", — сказал С. Чаплинскас.

Исследователь Вильнюсского университета и вирусолог Гитис Дудас не был склонен так легко соглашаться с тем, что SARS-CoV-2 постепенно ослабевает.

"Все, что мы видели: снижение заполняемости больниц, несколько более легкое течение болезни, - здесь влияние оказал уже сформировавшийся иммунитет и переболевшее обществе. В идеале, допустим, заболеть омикроном после прививки, потому что это относительно простой способ переболеть, не доставляя неудобств системе здравоохранения", — сказал Дудас.

По его словам, нельзя сказать, что SARS-CoV-2 не оказывает значительной нагрузки на систему здравоохранения.

"Надо помнить, что даже в самый крупный сезон гриппа в Литве за весь сезон не умирает более тридцати человек. Если мы теряем одного или двух человек каждый день, мы фактически испытываем тот же уровень бремени, что и в течение всего сезона гриппа. Критических проблем это не вызывает, но это не самый приемлемый вариант", — сказал Г. Дудас.

Тем, кто не решался продолжать вакцинацию против коронавируса, посоветовали задуматься, считали ли они свои дозы прививок от гриппа.

"Грипп, хотя и полностью отличается от вируса SARS-CoV-2, похож с точки зрения вакцин в том смысле, что оба вируса довольно успешно обходят возникающий в результате иммунитет. В связи с этим прививки необходимо повторять. Учитывая, что эти вакцины не всегда будут эффективны, их следует рассматривать скорее как средство спасения жизни.

Точно так же, как мы поступаем с вакцинами против гриппа, следует делать и с вакцинами против SARS-CoV-2. Если у вас есть возможность сделать прививку, особенно когда приближается сезон холодов, то, конечно же, это рекомендуется сделать. И тем более рекомендуется для групп риска", — сказал Г. Дудас.

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