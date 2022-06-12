Политолог: архитекторы внешней политики Литвы ставят перед собой великие цели, но не могут позаботиться об их эффективной реализации

Какие ошибки совершает Литва во внешней политике, к чему ведет неспособность правительства думать о долгосрочных последствиях своих действий, как долго общество сможет мириться с экономическими проблемами, и правда ли, что война помогла нынешнему правящему блоку вернуть симпатии избирателей? На эти и другие вопросы ответил профессор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Томас Янелюнас.

– Профессор, несмотря на то, что слова об угрозах целостности и суверенитету Литовской Республики после начала войны в Украине, говорят везде и всюду, в том числе на уровне украинской разведки, директор Департамента государственной безопасности Дарюс Яунишкис утверждает, что Россия не несет Литве прямой военной угрозы. Что думаете об этом вы?

– Что касается ближайшей перспективы, сегодня большинство понимает, что главной задачей России является война в Украине. В этой войне, как мы видим, Россия не демонстрирует больших успехов, поэтому, очевидно, что сейчас она не может позволить себе совершить агрессию по отношению к другим странам. Однако это не означает, что мы здесь, в Литве, в Латвии, в Эстонии, должны чувствовать себя спокойно. Это не означает, что Россия не несет нам военной угрозы в долгосрочной перспективе. Если российский режим не поменяется, страна останется агрессивной, страна будет продолжать запугивать и угрожать своим соседям. Может быть, она даже пойдет на военные действия, стремясь достичь каких-то геополитических целей.

– Сегодня на Западе сформировалось две позиции. Одна из них заключается в том, что евроатлантическое сообщество должно помогать Украине всем, чем можно, включая вооружения, чтобы та продолжала войну и попыталась сокрушить Путина на своей территории, но тогда люди продолжат гибнуть. Вторую можно свести к следующему – помощь украинцам необходима, но мы должны пойти на какие-то уступки Путину, в том числе и территориальные, чтобы война и смерти прекратились. Какой путь правильный?

– Позиция Франции, Германии и Италии основывается на том представлении, что Путин может придерживаться соглашений, что с ним можно рационально решать проблемы. Если мы предложим ему что-то, попросив взамен стабильность, это соглашение, мол, подойдет двум сторонам. Я считаю, что это предположение ошибочное, доверять Путину нельзя, поскольку он не раз показывал и доказывал, что нарушает все соглашения. Договор, основанный на том, что Путин будет придерживаться каких-либо обязательств, изначально обречен на провал. Любые уступки, обусловленные заботой о том, чтобы Путин смог сохранить лицо, лишь откладывает проблемы в долгий ящик. Более того, это стало бы для него отличной возможностью, чтобы восстановить свои ресурсы и стабилизировать экономику для того, чтобы позже продолжить начатое.

Я не уверен, что суть войны в Украине, даже если украинцам удастся перехватить инициативу, кроется в желании разгромить путинский режим на украинской земле, но мешать украинцам сегодня сражаться и идти к победе, неморально. Тем более предлагать им пожертвовать частью своих территорий ради стабильности в Европе или ради того, чтобы европейцы чувствовали себя в большей безопасности. Украинцы, прежде всего, борются за свое государство. В этой ситуации они в позиции тех, кто защищается. У них есть право защищаться до конца.

Сегодня политики должны делать все, чтобы помочь Украине во всех смыслах этого слова. Это единственно правильная, на мой взгляд, политика. Каково будущее путинского режима? Оставим решать этот вопрос российскому обществу.

– Литовские политики спешат создавать дополнительные угрозы для страны, но при этом они к ним не готовы и даже не задумываются о дальнейших действиях оппонентов. Это ваша цитата. Вы высказали это утверждение в апреле, обсуждая конфликт Литвы с Китаем и неосторожные разговоры о возможном запрете транзита в Калининградскую область. Мнение не изменилось?

– Я не отказываюсь от этого тезиса. Внешняя политика Литвы далеко не всегда основывается на обдуманных решениях. В данном случае я говорю об учреждении посольства Тайваня. С точки зрения стратегии, возможно, это решение верное. Его можно понять в качестве желания поддержать американцев в их взаимоотношениях с Китаем. Кроме того, это можно воспринять как идеологический – ценностный выбор, то есть как поддержку демократии и стремление уменьшить влияние Китая в регионе. Но в тактическом смысле это решение не было подготовлено должным образом – оно не было согласовано ни с США, ни с руководителями Евросоюза. Более того, к нему не подготовились и на уровне внутренней политики. О нем не предупредили бизнес, экспортеров, которые работают с Китаем, компании, которые связаны с Китаем, в конце концов – многочисленных импортеров и так далее. Таким образом, решение нанесло ущерб.

Когда у тебя есть хорошая стратегическая цель, но на тактическом уровне исполнение и действия оставляют желать лучшего, когда ты совершаешь ошибки и не учитываешь последствия, ты можешь скомпрометировать даже самую хорошую задумку. Это не новость. Серьезная подготовка, правильный подход, необходимость учесть все риски нужна и в бизнесе, и в военном деле и, безусловно, во внешней политике.

Наша внешняя политика говорит и ставит перед собой великие цели, но забывает и не может должным образом позаботиться об их эффективной реализации – так, чтобы нанести как можно меньше урона национальным интересам государства. Мы должны думать о своих гражданах, о нашем бизнесе, о нашей экономике. Мне кажется, что можно найти решения для претворения в жизнь многих задумок, не стреляя себе в ногу.

Что касается транзита в Калининград, это специфическая проблема. В этот вопрос вовлечен ЕС – действует трехсторонний договор. Если мы решим предпринять то или иное действие в одностороннем порядке, спровоцируем и навлечем проблемы и на ЕС. Мы не можем ничего предпринимать, не согласовав этот вопрос с ЕС. У наших властей могут быть очень категоричные мнения по разным аспектам, но в международной системе необходимо думать о последствиях, учитывать интересы других игроков. Для этого и нужна дипломатия.

– Наше правительство отработало уже около двух лет. За что можно похвалить министров?

– На фоне войны в Украине Литва демонстрирует явное лидерство, совершает правильные шаги, направляя людей и партнеров помогать украинцам. Мы заметны на международной арене – позиция кабмина заслуживает уважения. Кроме того, мы добились больших прорывов с точки зрения энергетической независимости – добились их раньше других. Мы шли к решению этой задачи последовательно. Спасибо нужно сказать и другим правительствам – Литва не зависит и не закупает ни российский газ, ни нефть.

Можно отметить успехи в сфере безопасности и военном деле.

С другой стороны, правительство справляется с множеством вызовов одновременно – выход из пандемии, инфляция, проблемы в экономике, социальной сфере, и это очень непросто. Не все решения общество оценивает положительно. Кабинет министров предпринимает определенные действия, чтобы уменьшить социальное неравенство, отчужденность, но оценки и мнения разные.

– А за что правительство следует поругать?

– У нас много серьезных проблем в экономике, все это грозит последствиями, но мне не кажется, что правительство к ним готовится. Не похоже, что подготовка и решение задач и болезненных вопросов, с которыми мы столкнемся в конце года, является приоритетом нашего правительства. Я говорю о росте цен на продукты питания, электроэнергию, отопление. Не знаю, как им удастся справиться с этими вопросами. Мне не очень нравится, что правительство бежит непосредственно после проблем, хотя должно было быть наоборот – их надо опережать и предупреждать. Это ключевая проблема.

– Не кажется ли вам, что одна проблема происходит из другой?

– Да, отчасти это так.

– Как вам кажется, надолго ли военная повестка затмит острые вопросы о социально-экономических проблемах внутри страны?

– Это будет зависеть от того, как будет идти война и с какой интенсивностью. Если интенсивность войны уменьшится, люди все больше будут заботиться о своих повседневных вопросах. Полагаю, что во втором полугодии эти проблемы станут более явными. Правительству не удастся заткнуть дыры теми или иными компенсациями, когда налицо столь серьезные трудности – и в экономике, и в торговле. Понадобятся какие-то другие решения. Примитивных компенсаций и расточительства будет недостаточно. Другой вопрос заключается в том, что компенсация затрат на коммунальные расходы действует всего лишь в течение полугода, но за полгода эти проблемы не решатся. Спрашивается, что делать после? Предлагать компенсации, брать кредиты? Думаю, эти проблемы будут самыми существенными.

– Можно ли сказать, что война в Украине отчасти помогла правящей коалиции и правым силам в лице консерваторов и либералов. До войны, если верить рейтингам, у них почти не было шансов на победу на следующих выборах в Сейм, а сейчас произошло то, что политологи называют «эффектом сплочения» перед лицом кризиса.

– Правительство поступает так, как должно поступать любое правительство перед лицом войны. Нет ничего удивительного в том, что люди это поддерживают, так как это человечно – человечно поддерживать тех, кто просит о помощи, тех, кого обижают. Я бы не сказал, что это поможет правящим выиграть выборы. Не уверен. Если посмотреть на сегодняшние опросы, мы не увидим радикальных изменений. Рейтинги партий остаются стабильными. Нельзя влиять на общество одними лишь словами и решениями, завязанными на внешней политике. Общество понимает, что это лишь одна сторона медали. Внутренняя политика также требует большого внимания. На предстоящих выборах внутренняя повестка будет волновать избирателя куда больше, чем внешняя. Не думаю, что война станет определяющим эффектом, которая решит исход выборов. Правящим будет очень сложно повторить свой успех. Разочарование избирателей политикой консерваторов и либералов сильное, но это нормально для всех правящих партий. Сегодняшние тенденции показывают нам, что нынешняя коалиция переживает те же проблемы. Не верю, что им удастся переломить ситуацию, не верю, что большая часть избирателей пойдет за ними, хотя за год может произойти многое.

– До сих пор Литва была единственной страной в ЕС, где действует режим чрезвычайного положения. Недавно к нам присоединилась Венгрия. Не считаете ли вы, что это несет угрозу правам человека, конституционным свободам?

– Не думаю, поскольку в обществе нет серьезных конфликтов относительно этого вопроса и ограничений, так как и ограничений нет. Недовольство выражают профсоюзы, подчеркивая, что режим ограничивает их право организовывать забастовки, так как действует режим ЧП. Но это, по большей части, вопросы бюрократии и крайние случаи. Полагаю, что большинство жителей не задумываются об этом, так как просто не знают этого. Не чувствуют, что их как-то ограничивают. На мой взгляд, ситуация в области прав человека в Литве достаточно хорошая.

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