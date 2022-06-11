Глава МВД Литвы о кризисе мигрантов: на уровне ЕС не было смелости называть вещи своими именами

Министры внутренних дел стран Европейского Союза (ЕС) договорились в Люксембурге внести поправки в Шенгенский кодекс о границах, включив в них термин "стационарная инфраструктура".

"На уровне ЕС не было смелости называть вещи своими именами и прямого упоминания "физического барьера" в тексте, но появилось понятие "стационарная инфраструктура", и это наша заслуга", – отметила литовский министр Агне Билотайте в сообщении МВД.

По ее словам, текст регламента предусматривает принятие единых стандартов охраны внешних границ ЕС.

На пике волны нелегальной миграции из Беларуси Литва по собственной инициативе и за свой счет взялась за строительство физического барьера для защиты внешней границы ЕС.

Как говорится в сообщении, министры также поддержали механизм солидарности в сфере миграции. Он направлен на оказание помощи Средиземноморским странам путем переселения лиц, нуждающихся в международной защите, или оказания финансовой поддержки странам.

Внедрение механизма будет в дальнейшем координироваться Европейской Комиссией.

Министры Литвы и ряда других стран высказались за то, чтобы механизм солидарности был гибким, существовал на добровольной основе и с учетом возможностей.

Говоря о приеме военных беженцев, Билотайте в Люксембурге подчеркнула, что для этого необходимо обеспечить финансирование. Она также поговорила об этом с еврокомиссаром по внутренним делам Илвой Йоханссон.

"Мы выполняем решение Совета о временной защите уже в течение более, чем трех месяцев, а финансовую помощь ЕС мы еще не получили. Предлагаемый механизм финансирования сложен. Однако государствам-членам, принимающим военных беженцев из Украины, финансовая поддержка ЕС очень нужна уже сейчас, и эта потребность только растет", — заявила литовский министр.

Год назад Литва столкнулась с организованной нелегальной миграцией. Вильнюс винит в этом минский режим. В прошлом году в Литву из Беларуси нелегально попали почти 4,2 тыс. мигрантов, этот поток был остановлен с применением политики разворота и установки физического барьера с интегрированной системой наблюдения на границе.

В конце февраля, когда Россия начала войну в Украине, Литва приняла 56 тыс. военных беженцев.

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