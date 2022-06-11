СМИ о Шольце в Литве: "Шеф самой недееспособной армии" разочаровал

Попытки канцлера ФРГ, посетившего с визитом Литву, ответить на критику стран Балтии по поводу медленных поставок оружия Киеву показались журналистам малоубедительными.

Комментируя поездку канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) в Литву, состоявшуюся на фоне вторжения РФ в Украину, немецкие журналисты отмечают разочарование восточноевропейских соседей политикой Германии по отношению к Москве. При этом аргументы, при помощи которых Шольц пытается парировать критику по поводу поставок вооружений в подвергшуюся нападению страну, кажутся им малоубедительными.

Между тем решение увеличить численность солдат бундесвера в балтийском регионе журналисты единогласно признают правильным шагом.

FAZ: "Вооружаться нужно для защиты свободной Европы"

"Когда-то Германия считала себя защитником интересов Восточной Европы в ЕС и НАТО. Однако из-за своей политики в отношении России на протяжении последних лет этот имидж в значительной степени утерян", - пишет обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Николас Буссе (Nikolas Busse). По его мнению, поездка Олафа Шольца в Литву особенно наглядно показала, как велико теперь недоверие к Берлину со стороны восточноевропейских партнеров.

"Это не просто вопрос тактики, когда ведущие политики в странах Балтии выступают против переговоров с Путиным. Тут слышится отклик исторического опыта, который говорит, что более сильные европейские державы склонны вести дела с Москвой за спиной у государств Восточной Европы", - продолжает автор.

Отмечая, что Социал-демократическая партия Германии, которую представляет Шольц, "всегда была особенно склонна к этому", Буссе оговаривает, что это, однако, "не только немецкая традиция". "Требование Макрона не унижать Москву может показаться прагматичным далеко на западе. Но на востоке континента оно звучит как уступка российским великодержавным претензиям", - констатирует журналист.

Говоря об аргументах, которые Шольц использовал в Литве, чтобы отразить критику восточноевропейских партнеров, в частности, касающуюся поставок Украине вооружений, Буссе отмечает, что и в Германии эти аргументы не считают убедительными: "Высказывание о том, что никто не посылал в Украину столько оружия, как Германия, зависит от перспективы: если сравнивать с Венгрией, это правда. А если с США - то нет".

Кроме прочего Шольц пообещал увеличить численность группировки передового присутствия НАТО в Литве, основу которой составляют военнослужащие бундесвера, с батальона до бригады. "Учитывая угрожающую ситуацию в Балтии, это правильный сигнал, прежде всего в адрес Путина, - пишет обозреватель FAZ. - Он показывает в очередной раз, как важен пакет инвестиций в бундесвер в объеме 100 млрд евро. Вооружение - это не самоцель, а горькая необходимость для защиты свободной Европы".

Merkur.de: "Шольцу следует поучиться у стран Балтии"

Обозреватель онлайн-издания Merkur.de Георг Анастазиадис (Georg Anastasiadis) без обиняков называет главу немецкого правительства "шефом самой недееспособной армии на свете". У стран Балтии Шольцу стоит "поучиться, как надо вести оборону, а также уяснить, что защита от агрессора начинается не у собственных границ", пишет он.

Журналист открыто критикует реакцию Берлина на войну в Украине и недостаточную, по его мнению, помощь подвергшейся нападению стране: "Обещали мало, не поставили почти ничего - таков итог работы возглавляемого СДПГ правительства после ста дней войны в Украине. И, похоже, его (Шольца. - Ред.) партия - та самая, где так много "понимающих Путина", - считает это великим патриотическим подвигом своего канцлера".

Достается и экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel), которую автор комментария называет "простодушной королевой газопровода" (arglose Pipeline-Queen). "И она в свое время не проявляла ни малейшего интереса к предупреждениям стран Балтии об опасности военного вторжения со стороны России", - напоминает Анастазиадис.

"Немецкая бизнес-модель была просто-напросто слишком прибыльной: закупать дешевое сырье у одной диктатуры (России) для продажи продукции другой диктатуре (Китаю) и пользоваться безопасностью за счет НАТО. Назойливые вопросы или напоминания были нежелательны", - возмущается он. Однако Шольцу не удастся "пересидеть" кризис, как это делала его предшественница, прогнозирует обозреватель Merkur.de. Этого не допустят партнеры СДПГ по правящей коалиции, "которые не будут сложа руки наблюдать, как путинская военная машина сокрушает защитников Донбасса", да и партнеры ФРГ по НАТО проявляют все меньше терпимости по отношению к Берлину, ставшему для них ненадежным партнером, уверен журналист.

NOZ: "Мало поддержки Киеву - много понимания для Путина"

С точки зрения обозревателя газеты Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) Тобиаса Шмидта (Tobias Schmidt), во время визита в Литву Олафу Шольцу пришлось столкнуться, прежде всего, с разочарованием литовцев: "Слишком мало поддержки Украине, слишком много понимания для Путина - вот послание, которое более или менее неприкрыто было высказано в адрес Шольца в Вильнюсе".

Комментируя обещание увеличить контингент бундесвера в Литве, журналист указывает: "Проявление вовлеченности важно, но это должно быть лишь началом. Если бы президент России Владимир Путин захотел, он мог бы за считанные часы отрезать страны Балтии от остальной Европы". Поэтому на саммите НАТО в Мадриде в конце июня должны быть приняты решения, "которые превратили бы территорию северо-восточных стран-членов альянса в запретную зону для Путина", считает он.

Как и у его коллеги из FAZ, у Тобиаса Шмидта сложилось впечатление, что многочисленные телефонные разговоры Шольца с Путиным "выглядят как политика умиротворения в глазах стран, расположенных по соседству с "диктатором", как здесь называют Путина, а нежелание Шольца пообещать Украине перспективу вступления в ЕС воспринимается как историческая ошибка".

Шольцу следует отнестись серьезно к этому недовольству, предупреждает автор комментария: "На Западе долгие годы не желали слушать предостережений стран Балтии о том, что Путин намерен вторгнуться в Украину. Похоже, они могут лучше оценить Путина, чем Берлин".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!