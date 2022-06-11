В Вильнюсе - спасательная операция: одиннадцатилетний ребенок упал в яму на стройке

Дети, игравшие в Пашилайчяй в Вильнюсе, попали в неприятность. Ребенок, позвонивший по единому номеру помощи, сообщил, что его одиннадцатилетний друг упал в канализационную яму.

Сообщение было получено в 13.23. Мальчик сказал, что они играли на стройке возле одного из супермаркетов в Пашилайчяй. Так как обратившийся за помощью ребенок не знал адреса места происшествия, он побежал встречать спасателей и полицейских к супермаркету.

На место также прибыли медики. Мальчик не знал, насколько глубокая яма. На месте происшествия работают пожарные-высотники.

По данным спасателей, мальчика вытащили живым. Ребенок был в сознании, его направили к врачам, которые доставили мальчика в больницу, чтобы установить, какие травмы он получил.

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