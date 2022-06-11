Невероятная встреча: мужчина наткнулся на чрезвычайно редкого хищника

Михаил, который хотел искупаться в висагинском озере, вероятно, никогда бы не подумал о предстоящей в тот день встрече. У мужчины, который ехал на велосипеде домой после купания, прямо перед глазами возникла рысь.

"Я поехал на велосипеде к висагинскому озеру, чтобы искупаться. Возвращаясь назад, я увидел, что кто-то спускается с небольшого холма. Я думал лиса. Но это было что-то побольше. Собака? Нет. И тут я понял, что это рысь! Спустившись с горки, рысь сразу повернула в обратную сторону, хотя я ехал на велосипеде и меня было уже очень хорошо видно", — рассказывает Михаил Елесин.

По словам мужчины, животное не сразу его заметило.

"Это чудо, что она меня не заметила. Рысь, поднявшись чуть выше, поняла, что за ней кто-то наблюдает и обернулась! Удалось сделать несколько кадров (качество - как получилось, в следующий раз надо снимать). Рысь прыгнула в кусты, и на этом встреча закончилась", - рассказывает Михаил Елесин.

Хищника мужчина запечатлел в воскресенье, 5 июня. Он говорит, что слышал, что люди также видели рысь возле Римшес, что примерно в 10 км от Висагинаса.

Рыси — исключительные животные. Территории этих хищников очень велики – занимают 40-50 квадратных километров. Они сильные - могут весить 20 кг и прыгать примерно на 6 метров, имеют длинные когти.

До 1979 г. в Литве велась охота на рысей, но с 2000 г. они внесены в Красную книгу Литвы, Приложения III и IV Бернской конвенции.

Если вы встретите это животное, желательно не паниковать, не пугать его, тогда он сам уйдет. Человек также должен медленно отойти.

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