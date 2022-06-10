Премьер Литвы: в Украине происходит "момент 1938 года" нашего поколения

Российский режим, развязавший войну в Украине, пытается доказать преимущество недемократической системы власти над демократической, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Выступая на ежегодной Встрече демократии в Копенгагене в пятницу, она подчеркнула, что Россия ждет, что Запад устанет и поддастся продиктованным ею условиям, и сравнила ситуацию с 1938 годом, когда мир наблюдал за аннексией соседней Европы нацистской Германией, что привело ко Второй мировой войне.

По ее словам, результаты уступок диктаторам сегодня очевидны в Украине, где Россия ведет "геноцидную войну" и одновременно демонстрирует всеобщее презрение к демократии.

"Сегодня нам должно быть ясно, что доверие к демократическому миру проходит испытание в Украине. Это "момент 1938 года" нашего поколения. Это борьба между демократией и самодержавием, между свободой и грубой силой. Сегодня это разделительная линия. Это никогда не было таким ясным со времен Второй мировой войны", — сказала она.

По словам премьер-министра, неудивительно, что "международный порядок, основанный на демократических принципах и правилах, представляет угрозу для автократов".

"По их мнению, мировой порядок разделен на сферы влияния. Они вводят такие термины, как "суверенная демократия", "многополярный мир" или требуют не навязывания "западных ценностей", чтобы замаскировать — хотя и весьма безуспешно — стремление преобразовать мир так, чтобы он был безопасным и благоприятным для самодержавия", – сказала она.

"Экономическая зависимость — будь то от российской нефти и газа или от китайских поставок, технологий и инвестиций, а также легкий доступ через социальные сети и злоупотребление свободой пропаганды сегодня предлагают автократическим режимам множество возможностей использовать асимметричные средства для подрыва демократии", — сказала премьер-министр.

Она призвала к помощи Украине, продолжать "поддерживать неразрывное единство демократий", увеличить и ускорить поставки тяжелых вооружений в Украину, а также ужесточить санкции в отношении России, включая и полный отказ от ее энергетических ресурсов, а также в отношении ее союзника – Беларуси.

Как сказала премьер-министр, война в Украине — драматический, но решающий момент для будущего будущего мирового порядка.

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