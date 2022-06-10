Минобороны Литвы подписало договор: "Байрактар" оснастят оружием на 1,5 млн евро

Министерство обороны Литвы и собиравший пожертвования телеканал Laisves TV в пятницу подписали договор о целевой поддержке вооружений боевого беспилотника "Байрактар" TB2: на это будет выделено 1,5 млн. евро из 5,9 млн евро, собранных жителями Литвы.

По договору, Министерству обороны поручено закупить на пожертвованные населением средства вооружение для боевого беспилотника "Байрактар" TB2, который Литве безвозмездно будет передан турецкой компанией Baykar.

"Турция передаст Литве беспилотный летательный аппарат, который наши люди назвали "Ванагас" (лит. "Ястреб"), со всеми необходимыми принадлежностями, а Министерство обороны обеспечит его полное оснащение необходимым вооружением перед передачей Украине", - цитируются в пресс-релизе слова министра обороны Арвидаса Анушаускаса.

По данным Министерства обороны, к концу июня оно начнет закупку управляемых ракет класса "воздух-земля" для беспилотника, а позже передаст их Украине вместе с беспилотным летательным аппаратом.

Соглашение между Министерством обороны и Laisves TV было подписано после того, как жители Литвы собрали 5,9 млн евро для покупки боевого дрона "Байрактар" для украинских военных, но в итоге турецкая компания Baykar решила его подарить.

Из пожертвованных жителями Литвы средств на вооружение беспилотника будет выделено 1,5 млн евро. Остальные 4,4 млн евро пожертвований решением Laisves TV будут направлены на прочую помощь Украине, в том числе гуманитарную и помощь в восстановлении Украины.

Планируется, что через несколько недель ВВС Литвы переправят беспилотник в Литву для установки вооружений, а позже он будет передан украинским бойцам.

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