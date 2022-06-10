Министерство экономики и инноваций Литвы предлагает продлить льготный НДС для некоторых сфер бизнеса

Министерство экономики и инноваций предложит продлить действие 9-процентного льготного налога на добавленную стоимость (НДС) для гостиниц, предприятий общественного питания, кинотеатров и мероприятий, так как эти сферы бизнеса еще ощущают последствия коронавирусной пандемии.

Вице-министр Винцас Юргутис отметил, что льготный тариф будет предложено продлить на год, а к гостиницам применять такой тариф постоянно, так как это связано с экспортом гостиничных услуг.

"Мы видим, что после пандемии бизнес постепенно восстанавливается, действительно восстанавливаются доходы от продаж, но наш анализ показывает, что несмотря на то, что показатели продаж возвращаются на допандемийный уровень, структура расходов, затраты - от заработных плат до различных коммунальных выплат - значительно выросли, поэтому ситуация для бизнеса не такая легкая", - сказал вице-министр журналистам в пятницу.

Льготный тариф НДС для кафе и ресторанов был введен во втором полугодии прошлого года, а для гостиниц и ресторанов действует семь лет. Льготы прекращают действовать в конце этого года.

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