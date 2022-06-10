Очереди грузовиков на литовско-белорусской границе вновь выросли

За минувшие сутки на литовско-белорусской границе вновь выстроились длинные очереди из грузовиков, выросли очереди и в Кибартай - на границе с Калининградской областью.

Сложная ситуация сохраняется на стороне Беларуси, где почти 2,1 тыс. грузовиков ждут въезда в Литву.

Пресс-секретарь Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис сообщил, что очереди формируются из-за снизившейся пропускной скорости с белорусской стороны, этому способствуют неполадки в таможенной госсистеме и возросший транспортный поток.

На контрольно-пропускном пункте в Медининкай (Каменный лог на белорусской стороне) находилось 780 грузовиков, в Шальчининкай (Бенякони)— 410, в Лаворишкес (Котловка) — 580, в Райгардасе (Привалка) — 290, в Виджяй - более 30.

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