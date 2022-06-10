Уже несколько дней вильнюсцы и гости столицы спешат к Белому мосту, чтобы сделать селфи на фоне ромашек.

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