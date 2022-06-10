Уже несколько дней вильнюсцы и гости столицы спешат к Белому мосту, чтобы сделать селфи на фоне ромашек.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
В Литве наступило лето, стало тепло, греет солнце, расцвели летние полевые цветы. В городах полевые цветы увидеть можно нечасто, однако вильнюсцам повезло - они могут любоваться ромашковым морем на набережной реки Нерис.
Уже несколько дней вильнюсцы и гости столицы спешат к Белому мосту, чтобы сделать селфи на фоне ромашек.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!