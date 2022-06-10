Полиция выясняет обстоятельства таинственного международного полета из Литвы

Полиция выясняет обстоятельства неразрешенного рейса из Литвы, таинственно пролетевшего над несколькими странами Восточной Европы.

Самолет, который вылетел из Литвы и нелегально пересек воздушное пространство нескольких стран, был продан. Его бывший владелец авиатор Брозюс Заронскис сказал, что его купили люди "из южных стран", которые не похожи на преступников. Он предположил, что такой путь они выбрали, чтобы избежать сложных бюрократических процедур.

"Вот продал. Я его продавал много лет. Никто не покупал. Те же покупатели тоже месяц покупали, – то приедут, то нет. Приехали, я продал, подписали документы, и все, а потом я узнал, что они улетели", – рассказал Заронскис.

"Очень приятные вежливые люди. Никаких проблем не было. Не преступники, сто процентов", – продолжил он.

Бывший владелец самолета сказал, что во время сделки уладили все формальности.

"А остальное - их дело. Они планировали на машине увезти", – сказал Заронскис.

На вопрос, может покупатели поленились улаживать формальности, он ответил - "это не вопрос лени, это вопрос бюрократии".

"Чтобы все сделать, требуется несколько месяцев. Они же не будут здесь стоять. Я думаю, поэтому. Мы об этом не говорили, но, думаю, они знают. Я сам пытался перелет оформлять. Год прошел, никто форму не заполнил, чтобы я мог подать заявку, - все очень сложно", – заметил Заронскис.

Как информировал BNS представитель Департамента полиции Рамунас Матонис, досудебное расследование пока не началось, в настоящее время "выясняются обстоятельства".

Болгария в четверг вечером сообщила, что из Литвы вылетел двухместный самолет и без разрешения пролетел над несколькими странами Восточной Европы, привлекая к себе внимание военно-воздушных сил, а затем его оставила в Болгарии неизвестная команда.

Министр внутренних день Болгарии Бойко Рашков заявил журналистам, что самолет без разрешения пролетел над Польшей, Словакией, Венгрией, Сербией, Румынией и наконец достиг воздушного пространства Болгарии.

В самолете было два человека, у него не было утвержденного плана полета, его транспондеры были отключены. Пилот не реагировал на запросы по радио и визуальные сигналы.

В Венгрии и Румынии самолет до Болгарии сопровождали истребители.

Деталей – немного

Воздушная навигация сообщила BNS, что за последние 90 дней не получала планов полета, команда самолета не вступала в контакт с операторами.

Директор Агентства транспортных компетенций Департамента гражданской авиации Альвидас Шумскас заявил BNS, что не может подробно прокомментировать ситуацию, так как информации немного.

Он отметил, что "в нейтральном воздушном пространстве предоставлять план полета не нужно". Кроме того, если лететь низко, то радары могут и не заметить самолет. Однако для международных рейсов план полета необходим, а это очевидно был такой рейс.

„На вопросы, кто летел, как летел, я не могу сегодня ответить“, – добавил он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!