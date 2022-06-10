Вице-мэр Вильнюса: как посреди города появляется свалка?

Вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас рассказал о рынке из желтых киосков, который несколько десятилетий назад появился в Шешкине, в последнее время торговцев там нет, а сама территория бывшего рынка превратилась в свалку с опасными отходами.

"Если честно, я не ожидал, что ситуация может быть такой плохой. Не ожидали и инспекторы по охране природы.

Предыстория такова: здесь находился частный рынок, его в 2015 г. эксплуатировала ныне ликвидируемая компания. После окончания срока действия договора, суд постановил, что вместо рынка в этом месте должны восстановить право на землю, а участок вернут владельцам со всеми постройками. Когда восстанавливали права на землю, новые владельцы передали заверенное нотариусом обязательство убрать желтые киоски. Однако киоски все еще стоят, а территория стала небезопасной свалкой", – сказал вице-мэр.

Компания, которая должна была убрать постройки, сейчас ликвидируется, как недействующая, а владельцы участка не убирают их киоски, поскольку это очень дорого, все выльется в шестизначную цифру. Ситуацию осложняет и тот факт, что небольшая часть построек стоит на государственной земле, значит, их должна убрать Национальная земельная служба. "Очевидно, что эту свалку надо ликвидировать немедленно, пока не случилось несчастье. В первую очередь территорию надо признать представляющей опасность в плане угрозы окружающей среде и возможности возгорания. Это обещали сделать коллеги из соответствующих учреждений.

Налицо и нарушение правил утилизации отходов, за что грозит административная ответственность. Мы обсудим возможность введение максимального налога на участок за его неприсмотр. Иными словами, мы сделаем все возможное, чтобы владелец участка ликвидировал свалку.

Если это не поможет, не исключено, что придется обратиться в суд с просьбой разрешить ликвидацию на общественные деньги с последующим взысканием расходов с владельцев участка", – указал вице-мэр.

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