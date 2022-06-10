Директор Ukmergės duonа о ситуации на рынке: говорят не о росте цен, а о голоде в мире

Директор ЗАО Ukmergės duona Эурика Масялскене сказала, что сейчас ситуация в бизнесе очень сложная. Выросли цены на энергоресурсы, дорожает сырье и логистика, все это приводит к росту себестоимости товаров. Директор заметила, что сейчас говорят не о том, что цены будут расти, а о возможной нехватке муки во всем мире.

"Вы приехали в город, который пахнет хлебом", – сказала директор находящейся в Укмерге компании.

"Выпечка хлеба - важное дело, мы гордимся своей деятельностью. Наша компания в этом году отмечает свой 60-летний юбилей", – сказала Масялскене.

"Выпечка хлеба – сложный процесс, требующий времени, усилий, производственных ресурсов, мы сталкиваемся с огромной конкуренцией. <...> Сейчас мы производим 70 изделий", – рассказала директор.

"70% продукции - хлеб и батоны, а 30% – кондитерские изделия", – сказала она.

"Поскольку мы производим хлеб из натуральных продуктов, его срок годности ограничен. Сейчас ситуация на рынке сложная. Оборот уменьшился во время пандемии.Раз в неделю мы везем нашу продукцию в Швецию и Норвегию", – продолжила директор.

По словам Масялскене, особенности работы с торговыми сетями своеобразны - поставщики не могут повышать цены, когда им заблагорассудится, это ограничивают заключенные соглашения. Но на деле, по ее словам, уже сейчас подорожало все.

"Вот примеры. Если взять буханку хлеба - основное сырье - мука, это 60%. Мука в этом году подорожала на 70%, значит, себестоимость из-за этого подорожала на 9%. Подсолнечное масло подорожало на 25%, солод – 15%, сахар – 8%, семечки – 68%. Пока нехватки в сырье нет, мы заключили долгосрочные контракты" – сказала директор, заметив, что причина подорожания сырья - война России в Украине.

"Мука сейчас - проблема мировая, а не сугубо литовская. У нас заключен контракт, поэтому ничто не останавливается. Мы работаем с литовским поставщиком", – сказала Масялскене.

"Больше всего подорожали кондитерские изделия, поскольку в их состав входят сметана, сливки, сливочное масло, творог, молочные изделия, все это очень сильно подорожало. Дорожало не только сырье - выросли также зарплаты (на 17%). Кроме того, подорожали энергоресурсы. Счета за электричество выросли почти в 3 раза, а на газ - на 100%", – сказала директор.

"Цены вырастут. Мы говорим с поставщиками - рост цен будет, конца этому процессу пока нет. ООН прогнозирует рост на 22%. Это подорожание будет в этом году. Один из важнейших факторов - война в Украине, сколько она будет длиться, никто не может прогнозировать. Никто не может вывезти урожай этого года, вопрос в том, вырастет ли то, что посеяли, не будут ли уничтожены посевы. Речь идет не о росте цен, а о голоде в мире. Может быть нехватка в муке", – заметила Масялскене.

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