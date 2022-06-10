Часть повседневных товаров для некоторых стала роскошью: подешевели лишь два товара

Подорожавшие самые дешевые товары заставляют жителей ограничивать свои расходы. Однако некоторые предприниматели не замечают снижения потребления. Они говорят, что растут продажи полуфабрикатов и хлебобулочных изделий, сообщают журналисты LNK.

Вильнюсец Альгирдас покупает то, в чем больше всего нуждается.

"Конечно, от многого приходится отказываться. Я сейчас живу на скромные доходы (...). подорожание молочных товаров видно невооруженным глазом", – сказал он.

Совладелец одного из ресторанов в Вильнюсе Эгидиюс Калинскас сказал, что доступные всем прежде продукты, например, курятина, сейчас уже некоторым не по карману.

"Литовское молоко дороже польского, курятина подорожала на 150%. (...) Для некоторых людей курица стала роскошью", – сказал предприниматель.

"Ситуация стабильно пессимистическая", – сказал представитель портала Pricer.lt Пятрас Чепкаускас.

Далее фиксируется рекордный рост цен. Больше всего за год подорожала картошка, подсолнечное масло, сметана, яйца, овсяные хлопья.

По подсчетам Pricer.lt, за год (в мае 2022 по сравнению с маем 2021 г.) картошка подорожала на 160% – с 23 до 59 цт за кг, литр подсолнечного масла на 140% – с 1,26 до 3,03 евро.

Подешевели два товара: кофе и шоколад.

"Если пить самый дешевый кофе и заедать шоколадом, можно с грустью следить за подорожанием других товаров", – сказал Чепкаускас.

Акционер и глава сети Norfa Дайнюс Дундулис сказал, что, несмотря на рост цен, продажи товаров растут.

"Это признак того, что люди хорошо живут, деньги у них есть. Конечно, не все, но, видимо, многие", – сказал он.

Предприниматель сказал, что он не заметил, чтобы люди начали экономить.

"Могу смело сказать, что, например, в килограммах еды покупают больше, чем в прошлом году. Есть еще одна малообъяснимая тенденция: не останавливаются продажи хлебобулочных изделий. Их покупают на 40% больше, чем в прошлом году", – сказал глава Norfа.

Предприниматель заметил, что некоторые товары продают в убыток, но продажи не останавливаются.

Экономист Альгирдас Барткус обратил внимание на то, что в Литве рост цен выше, поскольку Литва нагоняет более богатые страны, где цены изначально были выше.

"В Литве, где хлеб стоит, к примеру, 1 евро, после пересмотра цен, он будет стоить 1,10 евро, а в Норвегии, где цена 2 евро, он будет стоить 2,10 евро. В результате в Норвегии цена вырастет на 5%, а в Литве на 10%. Это простое объяснение людям, почему в таких странах, как Литва темпы роста цен выше – у нас сам уровень цен ниже", – сказал Барткус.

По подсчетам Pricer.lt, средняя стоимость самых дешевых товаров в мае, по сравнению с апрелем снизилась на 1,3% (меньше чем на евро). Но в сравнении с маем 2021 года выросла на 23,1% или на 12,71 евро.

Экономист Александр Изгородин прогнозирует, что цены еще будут расти.

"Летом из-за Китая могут расти цены на нефть. Соответственно подорожают продукты и другие товары", – сказал эксперт.

Специалисты советуют желающим сэкономить не привязываться к какому-то бренду.

"Меньшая лояльность к брендам всегда своеобразный тормоз для производителей в вопросе повышения цены", – сказал Барткус. Предлагается следить за ценами в разных магазинах.

"Если самые дешевые товары обойдутся в 59 евро, а дорогие в 73, то разница немаленькая", – заметил Чепкаускас.

Сейчас самая дешевая корзина - в Maxima.

Экономист Изгородин заметил, что пока нет признаков того, что рост цен как-то стесняет жителей. Не исчезло желание покупать крупные и дорогие товары. Многие позволяют себе также ходить в кафе и рестораны. Оборот заведений общепита с апреля удвоился.

"Отчасти это связано с тем, что в апреле прошлого года у нас был карантин, но в любом случае рост впечатляет", – сказал Изгородин.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!