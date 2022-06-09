Правящие не намерены удовлетворять требования оппозиции, предлагают отложить эмоции в сторону

После того как оппозиция объявила бойкот и вручила свои требования спикеру парламента Литвы Виктории Чмилите-Нильсен, спикер созвала на совещание представителей правящих партий. После совещания они призвали оппозицию отложить эмоции и вернуться к работе.

"Важно понять причину этой ситуации: это результат определенных процедурных моментов, касающихся обсуждения вотума недоверия министру сельского хозяйства. Я думаю, это больше эмоциональная реакция, но я слышу, что говорит оппозиция, могу понять, что, возможно, есть какие-то обиды. Мы будем искать способы дальнейшей работы, я очень надеюсь, что со стороны оппозиции будет доброжелательная позиция", – сказала староста фракции консерваторов Радвиле Моркунайте-Микуленене.

Она заметила, что большая часть предложений и требований оппозиции тяжело воплотить в жизнь, поскольку некоторые решения уже обсудили во время рассмотрения бюджета.

"Другие моменты, наверное, можно обсудить, искать способ дальнейшего развития диалога", – сказала Моркунайте-Микуленене.

Политик прокомментировала и заявления президента Гитанаса Науседы о том, что реакция оппозиции вызвана проектами, которые пропихивают правящие.

"Мне кажется, что глава страны, к сожалению, обладает селективной слышимостью. Если бы он пытался, как когда-то заявлял, быть модератором политических процессов, то, видимо, риторика была бы другой, но он сейчас видимо выбрал путь лидера оппозиции", – сказала депутат.

Ситуацию оценила и представитель либералов Эдита Рудялене.

"У каждой партии есть своя программа. Правящее большинство также утвердило свою программу на время этой сессии. Часть указанных законов уже приняты. Мне кажется, что просто надо искать конструктивные способы для нового сотрудничества и не выпускать на волю ненужные эмоции", – сказала депутат.

Оппозиция в своем заявлении обращает внимание на большую инфляцию, а также на проблемы, которые, по ее мнению связаны с министром сельского хозяйства Кястутисом Навицкасом, интерпелляция которого провалилась 8 июня.

"Гармоничная и основанная на взаимоуважении работа парламента становится невозможной, поскольку в парламенте сложилась беспрецедентная ситуация - парламентское большинство, манипулируя положениями Устава, изолирует членов оппозиции, выбранных демократическим способом, и пытается парализовать работу парламентской оппозиции, а это невозможно в рамках конституционных и ответственных принципов управления, кроме того, это наносит вред государству", – сказано в документе оппозиции.

Оппозиция утверждает, что правящие не должны рассматривать вопросы, которые вносят раскол в общество.

"(Оппозиция) требует, чтобы во время весенней сессии парламент все свое внимание уделял только самым необходимым и безотлагательным социальным и экономическим вопросам: снижение НДС на продукты, акцизы на топливо, повышение "детских" денег, увеличение ННМ до минималки, Повышение базового размера для общественного сектора, принятие решения о выделении малоимущим пособия в размере 100 евро, принятие законов, представленных президентом, которые обусловят более благоприятное финансирование самоуправлений", – сказано в заявлении.

Кроме того, оппозиция обращается к президенту Гитанасу Науседе с призывом "оценить вопрос доверия министру сельского хозяйства Навицкасу", а правящих призывает решать вопрос его отставки.

Оппозиция просит спикера проверить уровень доверия к депутатам.

"Оппозиция призывает парламентское большинство уважать принципы демократии и ответственного управления, обеспечить права оппозиции; призывает к открытому диалогу в связи с дальнейшей работой парламента, призывает немедленно договориться по вопросу новой политической культуры и создать рабочую группу для диалога между позицией и оппозицией", – сказано в документе.

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