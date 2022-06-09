На Литву надвигается сильная буря: ливни пройдут на всей территории страны

В Литве установится жаркая и бурная погода. Первые бури прогнозируют уже ближайшей ночью. В пятницу погоду обусловит зона низкого давления. Ожидается переменная облачность. У моря и в Жемайтии дожди пойдут уже в первой половине дня, в других регионах дождевые облака активизируются с середины дня. До вечера небольшие ливни с грозами ожидаются на большей части территории Литвы, в некоторых районах будут идти сильные ливни. Во время бури ожидается сильный ветер и град.

В пятницу днем температура поднимется до 24–29 градусов тепла, только на западе будет не больше 19–23 градусов.

В субботу станет спокойнее. В большинстве районов пройдут небольшие дожди, однако осадков будет значительно меньше, чем в пятницу. В некоторых районах возможны грозы. Днем грозовых облаков над Литвой будет немного. В субботу утром будет 11–16 градусов тепла. Днем будет 20–25, у моря 17-19 градусов выше нуля.

В воскресенье придет зона высокого давления. Облачность снизится, будет солнечно. Небольшие дожди пройдут лишь местами, днем возможна гроза. Ночью будет 10–15, днем 20–25, у моря 17–19 градусов тепла.

В ночь на понедельник вероятность дождя будет невелика, местами ожидается туман. Ночью будет 8–13 градусов. Днем ожидаются небольшие дожди, местами с грозами. Во время грозы поднимется ветер до 15 м/с. Воздух прогреется до 18–23 градусов тепла.

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