Глава МИД: Литва вновь будет добиваться санкций в отношении патриарха Кирилла

Санкции в отношении главы Русской Православной Церкви Кирилла были сняты на "финальном этапе" принятия пакета, но Литва будет добиваться внесения его имени в "черный список" во время обсуждения седьмого пакета ограничений для Кремля, заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

"Есть четкий пакет доказательств того, что патриарх Кирилл причастен и был вовлечен. Потому что без доказательств его даже не вносили туда, - заявил в четверг журналистам в Сейме глава литовской дипломатии. – Это одобрили послы всех 27 государств и, что самое интересное, лидеры 27 государств".

По словам Ландсбергиса, священнослужитель был исключен из санкционного списка "решением руководства, перед самым выходом правового документа".

"Ну, конечно, даже политическое соглашение было найдено. Не знаю по каким причинам (BNS – был исключен), ответить не могу. Но это позволяет говорить о том, что у нас есть правовая основа, практически был политический консенсус, поэтому мы можем попробовать поискать заново", — сказал министр.

На прошлой неделе официально вступил в силу шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России из-за войны в Украине. Несмотря на определенные исключения, касающиеся Венгрии, ЕС отказался от экспорта российской нефти танкерами.

Все же позиция Будапешта также привела и к исключению из санкционного списка православного священнослужителя. По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, введение санкций против Кирилла противоречила бы "свободе вероисповедания".

Глава Русской православной церкви является убежденным сторонником президента России Владимира Путина и решительно поддерживает его войну в Украине.

В ответ на вопрос о том, разрабатывается ли седьмой пакет санкций в отношении России, Ландсбергис сказал, что в настоящее время существует "фаза зондирования, когда есть красные линии для той или иной страны".

"Об этом говорят отдельные государства", - сказал глава дипломатии.

Литва настаивает на том, чтобы российский газ был включен в новый пакет, но это не поддерживают основные члены Сообщества, особенно зависящие от этих ресурсов.

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