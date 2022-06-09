СМИ: руководство Lifosa может действовать в интересах олигархов РФ

По информации портала новостей 15min.lt, сделки находящегося под санкциями руководства завода фосфорных удобрений Lifosa могут не соответствовать введенным против России санкциям и быть экономически невыгодными, а руководители компании не предоставляют всех данных, предупреждает временный администратор предприятия.

В письме правительству и разведывательным службам, копией которого располагает 15min, содержится просьба о предоставлении дополнительных полномочий временному администратору и выражается мнение, что деятельность Lifosa по-прежнему сильно интегрирована в деятельность группы "ЕвроХим", которой руководят российские олигархи.

В письме, отправленном во вторник, Эгидиюс Каселис, уполномоченный администратором Finance guru, сообщает, что российский олигарх Андрей Мельниченко передал права на фонд управления группой "ЕвроХим" своей жене Александре после того, как попал под международные санкции. Однако в прошлую пятницу Европейский Союз (ЕС) ввел санкции и в отношении ее, поэтому Lifosa контролируется лицами, находящимися под санкциями.

Временный администратор также пишет, что никакая компетенция или функции органа управления компании не были переданы администратору, и что руководство компании неоднократно заявляло, что оно не подлежит каким-либо международным санкциям или они им непонятны, поэтому деятельность компании вообще не должна ограничиваться.

В письме также утверждается, что временному администратору не предоставляются данные о конечных бенефициарах Lifosa. Например, первые крупномасштабные сделки купли-продажи, представленные на согласование, предлагают заключить с офшорными структурами или с компаниями, контролируемыми лицами, публично связанными с режимом белорусского диктатора Александра Лукашенко.

"Они (сотрудники компании — ред.) устно объяснили, что представители Мельниченко, управляющие компаниями группы "ЕвроХим", до сих пор единолично указывают, что и у кого покупать, или что и кому продавать, поэтому руководитель компании по сути сам не принимает решений", — говорится в документе.

В письме Каселис просит в срочном порядке дать оценку применению шестого пакета санкций в отношении Александра Мельниченко и временно приостановить полномочия управляющего, правления и собрания акционеров компании, а также продлить полномочия временного администратора, чтобы он мог принимать решения.

В Минфине Литвы заявили, что пока не могут сказать, будет ли учтено обращение временного администратора Lifosa.

После принятия Сеймом поправок к закону о международных санкциях, предусматривающих назначение администратора подсанкционных компаний, Минфин 23 мая назначил временного администратора компании для восстановления деятельности Lifosa.

После того, как 9 марта Евросоюз ввел санкции в отношении близкого к Кремлю российского олигарха Мельниченко, счета Lifosa были заморожены, а 10 апреля деятельность компании была остановлена.

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