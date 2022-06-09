Спецэфир Delfi: оспа обезьян и проект об отмене признания независимости Литвы в Госдуме

В Латвии подтверждены первые два случая заболевания оспой. То, что оспа обезьян достигнет Литвы, является лишь вопросом времени. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 780 подтвержденных в лабораториях случаях инфицирования оспой обезьян по всему миру.

Во многих случаях заражения были связаны с половыми контактами между мужчинами, говорится в отчете организации.

О том, готовы ли мы к встрече с оспой обезьян, ждать ли вспышки коронавируса говорим в студии с доктором медицинских наук, профессором Саулюсом Чаплинскас, возглавляющим Центр инфекционных заболеваний и СПИДа.

Депутат от "Единой России" Евгений Федоров предлагает отменить постановление Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики" от 6 сентября 1991 года.

Он также считает, что постановление Госсовета СССР было незаконным, так как нарушало Конституцию СССР и закон о выходе союзных республики, так как в Литве не проводился референдум о выходе из состава СССР.

Законопроект пока только зарегистрирован в Госдуме и направлен ее председателю. Будет ли ему дан ход, пока неизвестно.

О том, стоит ли этому уделять серьезное внимание и о юридических и последствиях такой инициативы говорим с литовским политологом Бернарасом Ивановасом.

Дмитрий Семенов

ведущий

Анжела Бубеляк

ведущая новостей

Начало эфира в 13.00

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