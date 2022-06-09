Командующий ВС: инициатива России отменить признание независимости Литвы иллюстрирует подход большинства россиян

По словам командующего вооруженными силами Литвы Вальдемараса Рупшиса, зарегистрированный депутатом Госдумы проект отмены признания независимости Литвы от 1991 года отражает негативное отношение большинства россиян к Западному миру.

"По моему мнению, он выразил не только свое отношение, но и отношение той части России, которая считает, мол вы не можете быть независимыми, хотим признаем, хотим не признаем. Юридически и политически это полная глупость, но делать глупости свойственно России и большинству россиян", — сказал Рупшис в четверг в интервью новостной радиостанции Žiniu radijas.

Депутат от правящей партии "Единая Россия" Евгений Федоров зарегистрировал в Государственной Думе РФ законопроект, предлагающий отозвать признание независимости Литвы 1991 года.

Рупшис также подчеркнул, что с самого начала военного вторжения было очевидно, что это война не Владимира Путина против Украины, а война России против Украины.

"С начала последней войны в Украине, не с 2014 года, а с 24 февраля, в Литве, Западной Европе и мире говорят, что это война Путина против Украины. Это не война Путина, это война России против Украины, и эта инициатива Федорова иллюстрирует, что, к сожалению, не только Путин и не только парламентарии, но и большинство граждан России настроены агрессивно и с недоверием смотрят на Западный мир", – сказал Рупшис.

В переданном в среду BNS комментарии к проекту представителя Госдумы министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, заявил, что "только зверское государство могло начать такую войну (в Украине), какую начала Россия".

"Меня не удивляет, что в политике они ведут себя не по-человечески. И мы должны реагировать соответствующим образом — быть готовыми защищать себя и вместе с нашими партнерами - политическими, дипломатическими или другими средствами", — сказал Ландсбергис.

Согласно предложению российского депутата, Государственная Дума России должна отменить постановление "О признании независимости Литовской Республики", принятое Государственным советом СССР 6 сентября 1991 года.

11 марта 1990 года Верховный Совет-Восстановительный Сейм Литвы принял постановление О восстановлении независимого Литовского государства.

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