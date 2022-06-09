Эпидемиолог о COVID-19: в зоне риска находятся несколько городов Литвы

Казалось бы, все пандемические ограничения ушли в прошлое. Но означает ли это, что они больше не вернутся? Призывы прививаться также уходят на второй план. Но действительно ли вакцина не нужна? COVID-19 из Литвы не ушел, в некоторых муниципалитета уровень заболевания остается высоким, сказала эпидемиолог Национального центра общественного здравоохранения Дайва Размувене.

"Общество привыкло, что ковида как бы не осталось, но вирус Литву не покинул. Он живет среди нас и наше нахождение в обществе представляет наибольшую опасность для людей из групп риска", – сказала эпидемиолог в интервью на Žinių radijas.

Она заверила, что речь идет о людей с хроническими заболеваниями иммунной системы, о больных онкозаболеваниями. Поэтому людей из этой группы начали прививать 4 дозой вакцины от COVID-19.

Эпидемиолог подчеркнула, что особенно высокий уровень заболевания фиксируется на литовском взморье.

"Мы видим, что у нас фиксируют 100-200 новых случаев в день. В Неринге, в Паланге на 100 000 жителей заболевают в среднем больше 100 человек. Общий показатель заболеваемости по Литве - 53 случая на 100 000 жителей в течение 14 дней. Кроме того, есть подтверждения тому, что вирус не очень активен, поскольку около 70% жителей обладают иммунитетом", – сказала Размувене.

По данным Департамента статистики, больше всего больных коронавирусом фиксируется в Палангском и Друскининкайском муниципалитетах, а меньше всего - в Ретавском и Шальчининкском районах.

Размувене подчеркнула, что люди из группы риска должны прививаться, чтобы подготовиться к осени.

"Что касается осени и зимы, ни один ученый не может пока сказать, что нас ждет, какой штамм может появиться", – заметила она.

"В Литве начался четвертый этап вакцинации, но все общество прививать не надо. таких рекомендаций и обязательств нет, не будет каких-то запретов для непривитых. Четвертая доза - для людей с разными тяжелыми заболеваниями", – подчеркнула эпидемиолог.

По ее словам, сейчас в Литве каждый день от коронавируса прививаются 200–300 человек

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!