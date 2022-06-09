Министр финансов о налоге на недвижимость для арендодателей: для них тариф может быть выше

Предложенные изменения налога на недвижимость не станут серьезным бременем для жителей, прогнозирует министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте.

Сейчас в Литве арендуемая недвижимость, принадлежащая физическим лицам, налогами не облагается, если стоимость всех объектов, принадлежащих одному человеку не превышает 150 000 евро. Недвижимость стоимостью 150 000–300 000 евро облагается налогом в 0,5%, 300 000–500 000 евро – 1%, а свыше 500 000 евро – 2%.

Вся остальная недвижимость физических и юридических лиц облагается налогом в 0,5%-3%, тариф зависит от решения горсовета. Сейчас предлагают облагать налогом каждый объект в отдельности, а налог на основное жилье будет зависеть от медианы стоимости недвижимости в конкретном муниципалитете.

Если жилье не дороже медианы, налог составит 0,03%, если цена составляет 1-2 медианы – 0,06%, а больше двух медиан – 0,1%.

Деньги, которые заплатят жители в качестве налога, поступят в бюджет муниципалитета.

На этой неделе свою работу в Литве завершили эксперты Международного валютного фонда, которые положительно оценили предложенные изменения по налогу на недвижимость. Однако налог вступит в силу только через пару лет.

Министр уверяет, что для рядовых жителей этот налог не станет большим бременем.

"По нашим подсчетам, средний взнос за основное жилье составит 13,5 евро. Это небольшое бремя, мы считаем, что широкая база и низкий тариф не будут болезненны для большинства жителей. Кроме того, это помогло бы отрегулировать рост цен на недвижимость", – сказала Скайсте.

По ее словам, 100 евро придется платить разве что за дорогое жилье в Старом городе, в центре Вильнюса.

"Например, за двухкомнатную квартиру в Жирмунай или Лаздинай налог составит 18 евро в год", – привела пример министр.

Сейчас министерство принимает рекомендации и предложения в связи с этим налогом. Летом их обсудят, а осенью смогут представить на рассмотрение в парламент.

О том, что пакет налоговых реформ могут представить осенью, говорила министр финансов Литвы Ингрида Шимоните.

Центробанк Литвы признал, что из-за высокого спроса и небольшого предложения на рынке недвижимости наблюдается перегрев. Министр финансов надеется, что налог на недвижимость приведет к изменению ситуации.

Скайсте заметила, что муниципалитетам предоставят право обложить более высоким тарифом жилье, которое человек сдает в аренду.

"Наверное, в таком случае, люди, которые сдают в аренду несколько объектов, могут платить более высокий налог, это также повлияет на решение инвестировать деньги во что-то другое", – предположила министр.

Скайсте заметила, что налог скажется на тех инвесторах, которых не может обуздать более высокая процентная ставка - т.е. покупающих жилье за свои деньги, а не в кредит.

"Предлагаются тарифы 0,1-3%, поскольку самоуправлению виднее, как у него обстоят дела. Ведь в Скуодасе, например, проблем с арендой нет, а в Вильнюсе она уже заметна", – сказала министр.

На вопрос, приведет ли это к росту цен на аренду, она заметила, что это, возможно, сделает жилье доступнее для семей с детьми.

"Все взаимосвязано, возможно, жилье станет доступнее для тех, кто хочет его купить, но не может, поскольку все скупают те, кто потом пытается спекулировать или сдавать недвижимость в аренду", – заметила Скайсте.

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