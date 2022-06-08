Посольство Великобритании устроило в Великокняжеском дворце прием по случаю платинового юбилея правления Елизаветы II

8 июня посольство Великобритании в Литве праздновало платиновый юбилей правления Елизаветы II. Торжественное мероприятие состоялось во дворике Великокняжеского дворца.

На праздник были приглашены представители неправительственных организаций и бизнеса, члены правительства и парламента Литвы, общественные деятели, деятели культуры – друзья посольства, которые в прошлом году поддерживали отношения между странами.

Гостей встретил британский военный оркестр Sandhurst и литовский военный оркестр под управлением Эгидиюса Алишаускаса. Собравшихся приветствовал посол Великобритании в Литве Брайан Олли.

Посол также попросил собравшихся минутой молчания почтить память погибших в Украине. Украинка Элиза Измакова исполнила песню "Ой у лузі червона калина".

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