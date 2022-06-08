В российскую Госдуму внесен законопроект об отмене признания независимости Литвы Ажубалис: в российской политике царит хаос

Депутат от "Единой России" Евгений Федоров предлагает отменить постановление Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики" от 6 сентября 1991 года.

В обосновании своего законопроекта Федоров ссылается на изменения в Конституции России, которые гласят, что РФ является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также на результаты референдума 17 марта 1991 года. Он также считает, что постановление Госсовета СССР было незаконным, так как нарушало Конституцию СССР и закон о выходе союзных республики, так как в Литве не проводился референдум о выходе из состава СССР.

Законопроект пока только зарегистрирован в Госдуме и направлен ее председателю. Будет ли ему дан ход, пока неизвестно.

Он был внесен в Госдуму вскоре после появления новости о том, что в Литве намерены до конца августа 2022 года демонтировать мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе - по решению Департамента культурного наследия Литвы он был выведен из-под режима охраны 6 июня. Тогда специалисты отметили, что скульптуры советских военных на кладбище не представляют культурной ценности.

Литва была первой союзной республикой, провозгласившей независимость, приняв Акт о восстановлении независимости 11 марта 1990 года.

Бывший министр иностранных дел Литвы Аудронюс Ажубалис обратил внимание на то, что Госсовет СССР ратифицировал соглашение 17 января 1992 года. Значит процесс был завершен.

Rusijos Dūmoje – dar vienas akibrokštas: siūloma atšaukti Lietuvos nepriklausomybės pripažinimą

"Было подписано, произошел обмен ратификационными документами, зафиксировано в ООН. Все, процесс завершен. Первый фундаментальный пункт договора - обоюдное признание навечно. Что здесь еще важно, в соответствии с Актом от 11 марта, где ясно подчеркивается статус исторического государства Литва, упомянута и оккупация, и 1918 год, и прошлое. Думаю, это фундаментальные вещи. RРоссия признала нас историческим государством", – сказал Ажубалис.

Нынешние инициативы вроде федоровской он оценил, как незначительные вещи, которые не могут аннулировать соглашение, особенно первый его пункт.

"Они могут думать, что хочешь: могут сказать, чтобы отныне ЛТР на карту не наносили и сделали там Балтийское море, и давать такие карты школьникам", – иронизировал Ажубалис.

Он также отметил, что в РФ международное право не действует.

"Уже достаточно давно не действует. Я говорю не только о 2008 г, когда была оккупирована часть территории Грузии, но и о том, что этот договор убрали из отдела Международных договоров МИД России. Его там нельзя было найти. Не знаю, как сейчас. Это показывает отношение власти В.Путина к международным договорам. Так ясно показали, а сейчас демонстрируют на практике, как в случае с Украиной, так и Молдовой, что международное право у них действует на столько, насколько это в их интересах", – сказал Ажубалис.

Он не считает, что на такие инициативы надо как-то реагировать.

"Компания, которая узурпировала власть в России, ведет себя так, как им кажется нормальным. Говорить на языке аргументов или фактов с этими людьми не удается и не удастся", – сказал Ажубалис.

Федоров не настолько проявляет себя, чтобы его имя что-то говорило нашим политикам.

"Из того, что мы видим, в Думе назначенные политики устраивают состязания друг с другом, предлагая самые "крутые" решения в отношении цивилизованного мира – осудить, упразднить, кто-то ракетами угрожает. Это полный хаос и сумасшествие в российской политике. Но это не значит, что это неопасно. Мы это видим", – комментировал Ажубалис.

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