Дрова стоят столько, что это чувствуют даже состоятельные жители

Люди, которые отапливают дома дровами, покупают их уже сейчас. Цены растут буквально на глазах. Цены увеличились - где на 1/4, а где и в три раза. Торговцы откровенны – таких цен еще не видели, а заплатить всю сумму сразу непросто и состоятельным людям, пишет ЛНК.

В Упите (Паневежский район) центрального отопления нет, газа нет, электричество отапливаются немногие, поэтому жители сразу после окончания отопительного сезона заказывают дрова.

"Раньше стоили 400, за 600 – привозили на лесовозе. Сейчас 12 метров стоят больше 400 евро", – рассказал Ляонас.

В Упите многие живут в двухэтажных домах.

"Живем вдвоем, такой балаган. Вот, справа три дома. Что делать? Дети разъехались", – сказал один житель.

У некоторых жителей даже рождаются утопические идеи в связи с отоплением. Пенсионер Пятрас хотел бы снести полдома, потому что грядущий сезон обойдется ему минимум в 1000 евро.

"Я говорил со строителями, говорю, снесите полдома. Ответили, что не могут", – смеется мужчина.

Такую же сумму на отопление придется выложить и соседу. Это в том случае, если человек сам распиливает бревна и рубит дрова, сам складывает их. Готовые дрова стоят еще дороже.

"С каждым разом цена все выше, говорят, подорожают еще больше", – сказал Ляонас.

Торговцы говорят, что те, кто купит сейчас, останутся в выигрыше, потому что дрова будут дорожать.

"Маленький поддон стоил 150 евро, сейчас около 200 евро. в цену входит и электричество, и газ, и сырье, и транспорт. Цены выросли на четверть", – сказал коммерческий директор Esaurida.lt Мантвидас Ранцас.

Даже у состоятельных покупателей не всегда есть все необходимые деньги на оплату дров.

"Половина заказов идет в лизинг, с оплатой в три проема", – сказал Ранцас. Большую часть дров компания экспортирует. Спрос на древесину растет везде.

"Литовский бизнес физически не может импортировать бревна, поэтому покупает в Литве. Когда есть спрос, есть и предложение, вот и цены растут", – сказал он.

Министерство охраны окружающей среды говорит, что на сектор древесины влияют введенные санкции.

"Литва импортировала древесину из России и Беларуси. Сейчас импорта нет. В Литве ощущается дефицит древесины", – сказал вице-министр охраны окружающей среды Данас Аугутис.

"Свои рынки закрыли эстонцы и латыши. Литва в регионе пока единственная страна, в которой древесину могут покупать все желающие. Подчеркиваю - все желающие", – сказал глава ассоциации "Литовская древесина" Раймундас Бейнортас.

По словам собеседника, все идет к тому, что рядовой человек скоро будет смотреть не на цену, будет покупать, лишь бы вообще было что купить.

"Нет такой страны, которая будет терпима к вывозу сырья. Все заботятся о том, чтобы сырье перерабатывалось у них. Наилучший пример - Германия, там древесина даже не путешествует из одного региона в другой", – сказал Бейнортас.

Министерство планирует позаботиться о том, чтобы древесину из Литвы не вывозили.

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