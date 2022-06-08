Министр транспорта Литвы: реконструкция дороги через Лаздияй может быть проведена в 2025–2026 годах

Так как Литва и Польша договариваются о коридоре доставки сельскохозяйственной и другой продукции из Украины в порты стран Балтии и обсуждается расширение дороги через Лаздияй, министр транспорта Литвы заявил, что дорога может быть реконструирована в 2025-2026 годах.

Марюс Скуодис отметил, что для получения европейского финансирования дорога должна стать частью трансевропейской сети (TEN-T), а это может произойти в следующем году.

"В следующем году, вероятно, возможно, чтобы дорога была включена в сеть, и тогда мы обратимся за дополнительным финансированием. Я полагаю, что речь идет приблизительно о 2025-2026 годах", - заявил BNS министр.

Сколько средств потребуется на реконструкцию, М. Скуодис сказать не смог.

По заявлению министра, реконструкция охватит участок дороги от Лаздияй через Алитус до Валкининкай, оттуда - до Вильнюса. Эта дорога станет альтернативой автомагистрали Via Baltica как для военного, так и для гражданского транспорта.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!