Приютившие восьмерых беженцев жители Литвы никак не могут добиться социальной помощи для своих подопечных

"Вы их приняли, вы о них и заботьтесь. Это ваша проблема", – такие слова от чиновников услышал Шарунас Касмаускас, приютивший многодетную семью из Украины. Мужчина никак не может добиться социальной помощи для беженцев, пишет www.lrytas.lt.

Мать семерых детей Людмила Опрышко (четверо детей несовершеннолетние и одна совершеннолетняя дочь Катерина с двумя детьми) нашла приют в Кретингском районе.

Когда семья приехала в Литву волонтеры даже думали, что не найдутся желающие приютить такую большую семью. Однако основатель самого большого в Европе японского сада Касмаускас принял их в деревне Мажучай (Кретингский район). Семья живет в отдельном доме. Мужчина обеспечил беженцев всем необходимым, покупал еду и трудоустроил обеих женщин. Mažučių kaime Kretingos rajone.

Семья живет в Литве уже три месяца, однако заботится о ней только Касмаускас и его подруга Гражина. Чиновники требуют от украинцев собрать массу документов, заполнить анкеты и даже открыто заявляют, что благосостояние беженцев - не их дело.

51-летний муж 47-летней Людмилы мог уехать из Украины с семьей как многодетный отец, но он остался защищать свою страну. 30 и 21-летний сыновья также остались на родине. 27-летняя Катерина развелась с мужем за 3 месяца до войны и приехала в Литву с матерью и двумя своими детьми (7-летней Софией и 3-летней Ангелиной).

Людмила приехала с 4-мя детьми: 10-классницей Дарьей, 8-классником Богданом, 5-классником Николаем и 4-классником Михаилом.

Семья из Днепра покинула родину 6 марта, когда начали бомбить их город. В первые дни войны Людмила и ее муж остались без работы. Без работы осталась и Катерина.

Семья приехала в Литву 9 марта, заполнила все документы и приехала в Мажучай.

"Деньги на самое необходимое нам сначала собрали люди с улицы. Мы даже плакали от такой доброты. Шарунас отвез нас в магазин и купил все необходимые продукты", – рассказала Катерина.

Семья обратилась за социальной помощью в муниципалитет Дарбенай, но не получила ее до сих пор. За два с лишним месяца им выдали только карты на продукты по 115 евро на человека.

"Мы обратились за пособиями, нам сказали, что мы должны получить вид на жительство и открыть счет в банке. Я читала, что одноразовое пособие можно получить и на почте, но нам не разрешили. Когда Департамент миграции дал нам вид на жительство, началась другая история – выплаты нам не платят, потому что никто не знает, получаем ли мы какие-то деньги из Украины. Какие деньги, если муж без работы, один сын работает пару часов в день, а другой воюет под Харьковом?" – рассказала Людмила.

Вид на жительство в Литве семья получила в конце апреля. Тогда обе женщины встали на учет в Службе занятости. Опять начались проблемы – все 6 детей заболели ветрянкой. 16-летняя Дарья болела очень тяжело. Однако семейный врач, которому звонил Касмаускас, заявила, что у беженцев нет страховки, поэтому лечить девочку она не должна.

В результате Касмаускас (врач по образованию) сам заботился о лечении подростка и покупал лекарства. Врач не приняла и 3-летнюю Ангелину, у которой болело горло.

"Зарегистрированным в Службе занятости украинцам помощь непонятно полагается ли, но как же обстоят дела со скорой помощью?", – удивлялся Касмаускас.

Страховку вся семья получила только тогда, когда Касмаускас трудоустроил Людмилу и Катерину в своем японском саду.

"Пока у них не было вида на жительство, я не мог взять их на работу. Потом заболели дети, какой смысл устраивать, если люди не могут работать? Украинцы стали членами нашей семьи, но равнодушие чиновников нас удивляет. Мне в глаза сказали, что раз я их принял - это моя забота", – сказал Касмаускас.

Людмила по фейсбуку общается с другими живущими в Литве украинцами. Они, по ее словам, сталкиваются с такими же проблемами – долго не могут получить пособия, поскольку чиновники тянут с оформлением документов.

"Но как же нам жить? Сидеть на шее у принявших нас людей? Шарунас и Гражина приютили нашу большую семью, сейчас дали нам работу, а мы в начале даже лекарства не могли детям купить", – рассказала женщина.

Специаслист староства Дарбенай Алдона Кайрене сказала, что пока у украинцев нет вида на жительство, им невозможно выплатить пособие. Сейчас им уже выплатят деньги за май. Денежная помощь зависит от муниципалитета. Кретингский район платит такие пособия - целевое составляет 200 евро, а одноразовое - 126 евро.

По словам представителя муниципалитета Кретингского района Кристины Гимжаускайте-Мажонене, документы на получение помощи оформляют быстро - не дольше месяца. Вышеупомянутая семья обратилась только в мае, а могла сделать это раньше. Староство объяснило тот факт, что не обращались раньше тем, что местная община оказала достаточную помощь беженцам.

Представитель Больничной кассы Наталия Еленскене сказала, что регистрация в Службе занятости не дает украинцам права на страхование здоровья, поскольку они не платили обязательный налог на здравоохранение (ОНЗ). Застрахованы могут быть только те украинцы, которые перед тем как встать на учет, 6 месяцев работали в Литве и платили налоги.

Миграционная служба при регистрации выдает украинцам код иностранца, у которого есть интересы в Литве (ILTU) и номер электронной истории здоровья (ESI). Незастрахованные ОНЗ украинцы, обращающиеся за помощью к врачам, должны предъявить номер ESI. По этому коду их идентифицируют в системе e.sveikatа. Если человек не зарегистрировался в Департаменте миграции и не получил номер ESI, ему оказывают только неотложную помощь. Зарегистрированные могут получить и другие услуги здравоохранения.

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