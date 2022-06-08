МВФ: экономика Литвы демонстрирует устойчивость, основной вызов – скачок инфляции

Литва быстро восстанавливается после пандемии, вторжение России в Украину и его влияние на цены на энергоносители и сырьевые товары уже оказали значительное влияние на экономику и инфляцию и продолжают создавать риски, но сильные макроэкономические основы, смягчающие меры и гибкий рынок труда помогут стране сохранить устойчивость экономики, говорится в новейшем отчете Международного валютного фонда (МВФ).

По сообщению завершившей работу в Литве миссии МВФ, главная задача на ближайшее время — не допустить, чтобы рост инфляции привел к спирали цен и заработной платы.

По оценке МВФ, экономический рост страны в этом году составит около 2% - около половины довоенного прогноза, но высокие риски могут еще больше затормозить рост. В апреле МВФ прогнозировал рост литовской экономики в этом году в размере 1,8%.

В отчете говорится, что инфляция останется высокой в ​​этом году и останется такой в начале следующего года из-за высоких цен на сырьевые товары, жестких условий на рынке труда и постоянных перебоев с предложением. Это, по мнению МВФ, может привести к спирали заработной платы и цен.

Глава миссии МВФ Борха Грация сказал литовскому деловому изданию Verslo zinios, что, по предварительным оценкам, годовая инфляция в Литве достигнет 18% в этом году и 8% - в следующем году.

В апреле МВФ прогнозировал в этом году инфляцию на уровне 13,3%, а в следующем году - 4,3%.

По мнению экспертов МВФ, экономические перспективы страны ухудшаются, что обусловлено дальнейшей эскалацией войны, отсутствием структурных реформ и ужесточением финансовых условий. С другой стороны, благодаря прочному финансовому положению частного сектора экономика может оказаться более устойчивой, чем предполагалось.

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