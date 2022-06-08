Спецэфир Delfi: от первого до второго нападения России на Украину – война глазами солдата ВСУ

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Как война в Украине выглядит из окопов на линии фронта, мы попросили рассказать военнослужащего ВСУ Антона. Антон начал служить в 2014 году, был тяжело ранен, проходил реабилитацию в Друскининкай, а с началом второго масштабного нападения России на Украину снова вернулся в армию и принял участие в боевых действиях. О своем опыте, ситуации на фронте – в спецэфире Delfi.

Дмитрий Семенов

ведущий Анжела Бубеляк

ведущая новостей Начало эфира в 13.00 Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!