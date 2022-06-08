Коронавирус в Литве: 212 новых случаев и одна смерть

За минувшие сутки в Литве было выявлено 212 новых случаев заражения коронавирусом, один человек скончался, показывают обнародованные в среду данные Департамента статистики.

Впервые заразились 184 человека, повторно - 28.

В больницах на лечении от COVID-19 находится 92 человека, из них десять - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей немного вырос и составил 55,1 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней также возросла на 1% до 12,9%

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразились более 1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,8% жителей.

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