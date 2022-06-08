Глава Минсельхоза Литвы во второй раз сохранил свой пост: интерпелляция провалилась

Министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас выдержал интерпелляцию, организованную оппозицией в Сейме, и сохранил свои обязанности.

В среду Сейм 64 голосами "за" утвердил его ответы на вопросы оппозиции. Оппозиция в качестве протеста не приняла участие во внеочередном заседании Сейма.

Внеочередное заседание Сейма было созвано в среду в связи с голосованием, так как во вторник по предложению оппозиционной Демократической группы "Во имя Литвы" был сделан перерыв в интерпелляционной процедуре до следующего заседания.

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Оппозиция надеялась, что голосование пройдет на очередном заседании в четверг, но правящие созвали внеочередное заседание во вторник вечером после пленарного заседания.

"Ночные решения, а также дальнейшая работа Навицкаса на посту министра ведут в никуда, поэтому оппозиция не будет участвовать в таких играх", — заявил Кястутис Мажейка в заявлении, опубликованном оппозиционной фракцией Демократического союза "Во имя Литвы".

Во вторник в ответ на инициированную оппозицией интерпелляцию министр представил проделанную работу и подтвердил намерение продолжить ее.

"Литовское сельское хозяйство находится на правильном и амбициозном пути перемен, я должен продолжать начатую работу, которая важна для всего фермерского сообщества и общества", - отметил Навицкас в своих ответах, представленных Сейму.

Он подчеркнул, что в настоящее время идет процесс подготовки и согласования одного из важнейших сельскохозяйственных документов – Стратегического плана развития сельского хозяйства и села Литвы на 2023–2027 годы.

Интерпелляция Навицкасу была инициирована оппозиционной фракцией "Во имя Литвы", которая собрала подписи 56 парламентариев. Ее также поддержали оппозиционные "аграрии", социал-демократы, "трудовики" и представители Литовской региональной фракции.

По мнению оппозиции, Навицкас не реагирует не только на высказанные ими замечания, но и на призывы других к общению и сотрудничеству в решении актуальных вопросов, не прислушивается к доводам фермеров и фермерских организаций, ученых, представителей органов местного самоуправления, а между тем, проблемы в сельском хозяйстве лишь накапливаются.

Также отмечались возможные случаи нарушения разделения публичных и частных интересов Навицкаса.

Это была вторая интерпелляция, инициированная члену этого правительства. В конце прошлого года интерпелляция была подготовлена для министра здравоохранения Арунаса Дулькиса в связи с выбранной Литвой стратегией борьбы с пандемией COVID-19, но и эта попытка не увенчалась успехом – министр остался на посту.

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