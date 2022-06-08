В мае инфляция в Литве составила 18,9%

Годовая инфляция в Литве в мае, по сравнению с маем прошлого года, составила 18,9%, сообщил Департамент статистики.

Предварительный майский показатель составил 18,5%

Как отмечают специалисты, на годовой показатель инфляции в наибольшей степени повлияло увеличение цен на горючее и смазочные материалы, отопление, молочные продукты, твердое топливо, хлеб и зерновые продукты, мясо и мясные продукты, газ, услуги ресторанов, кафе, техосмотра и ремонта транспортных средств, цен на овощи, а также снижение на услуги пассажирских авиаперевозок.

За год цены на потребительские товары выросли на 22%, а на услуги – на 11,5%.

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