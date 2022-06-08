Ожидаются ливни с грозами, местами прогнозируют шквал

В среду днем температура на большей части территории страны поднимется до 24-29 градусов. У моря и в Жемайтии будет прохладнее – 18-23 градусов, потому что дожди там будут идти с утра.

На юге и на востоке Литвы из-за высокой температуры и влажности после обеда будут формироваться дождевые облака. Ожидаются летние ливни с грозами. Во время грозы ветер усилится до 15-20 м/с, местами возможен град.

В ночь на четверг осадки понемногу прекратятся. Небольшие дожди возможны только местами, до полуночи еще возможны грозы. Ветер успокоится, в низинах прогнозируют туман. Утром будет 10-15 градусов тепла.

В четверг днем ожидается переменная облачность. По мере повышения температуры увеличится вероятность осадков.

Днем пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Перед грозой поднимется ветер. Воздух прогреется до 21-26 градусов тепла.

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