Литовское агентство энергетики: самое дешевое электричество предлагает Elektrum Lietuva, а дорогое - Ignitis

7 июня самое дорогое электричество потребителям, выбирающим независимого поставщика предлагала компания Ignitis, а самое дешевое – Elektrum Lietuva, сообщает Литовское агентство энергетики.

За неделю изменилась лишь цена, предлагаемая Enefit, цены Ignitis, Perlas energijos и Elektrum Lietuvа не изменились.

Счет за месяц, который прогнозирует Enefit (при одной зоне и постоянном тарифе) снизился на 3,62 евро до 47,7 евро, Ignitis – не изменился (48,9 евро), Perlas energijа – 46,35 евро, Elektrum Lietuvа – 45,75 евро. Тариф Ignitis по этому плану составляет 32,6 цт за кВт/ч, Enefit – 31,8 цт, Perlas energijа – 30,9 цт, Elektrum Lietuvа – 30,5 цт.

Если две временных зоны: Ignitis – 50,35 евро, Perlas energijа – 47,85 евро, Enefit – 47,35 евро, Elektrum Lietuvа – 47,21 евро. Подсчеты проведены с учетом среднего расхода в 150 кВт/ч в месяц, при использовании 65% днем и 35% – ночью.

Для более точного анализа цен, предложения разделены на две группы – фиксированная или нефиксированная цена (связана со средней ценой на бирже Nord Pool).

В соответствии со средней ценой на электричество на Nord Pool в мае Enefit продает электричество по 45,24 евро за месяц, Perlas energijа – 43,59 евро, EGTO energijа – 43,58 евро, Ignitis – 43,46 евро, Elektrum Lietuvа – 43,15 евро, Birštono elektrа – 42,99 евро.

Около 0,5 млн. потребителей должны выбрать независимого поставщика до 18 июня 2022 года, а потребители третьей группы – до середины декабря.

По решению правительства Литвы с июля по декабрь потребителям будут компенсировать 9 цт за каждый кВт электроэнергии, минимальный тариф составит 24 цт/кВт (в этом случае компенсации не будет).

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