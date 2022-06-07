После длительного перерыва – неприятные новости: повышается процентная ставка

Отрицательная 6-месячная процентная ставка Euribor держалась почти 7 лет. В понедельник она поднялась выше нуля. Экономист Марюс Дубниковас сказал, что это один из основных показателей при решении ипотечного кредита, он уверяет, что жителям Литвы придется пошире открыть карманы. С ним согласен и экономист банка SEB Тадас Повилаускас.

"7 лет, с 2015 года Euribor был отрицательным. Сейчас он стал положительным и будет "съедать" деньги должников", – писал Дубниковас, отмечая, что сначала рост будет небольшим, но потом тенденция закрепится.

Экономист заверил, что показатель Euribor "живой", он меняется каждую минуту, а в понедельник наблюдались тенденции, которых не было долгое время, он стал положительным - +0,009%.

По словам Дубниковаса, изменение этого показателя означает, что должников ждет больше расходов.

"Euribor меняется в зависимости от ожиданий рынка от Центрального банка Европы в связи с базовой нормой процентной ставки. Чем ближе 21 июля, когда впервые поднимут процентную ставку, тем быстрее будет расти Euribor. Конечно, в последнее время надеются на более быстрое повышение базовой нормы процентной ставки (...)", – сказал Повилаускас.

"За ипотечные кредиты будем платить больше. Если договор был составлен давно, то отрицательный Euribor снижал общую процентную ставку. Общая процентная ставка это маржа + Euribor, если маржа была 2%, а Euribor -0,5%, получалось 1,5%. Повышение Euribor означает рост общей суммы. Что касается новых договоров, то в них отрицательный Euribor равнялся 0, значит 2% маржи + Euribor равный 0, то считали 2% + 0%, а сейчас ситуация меняется. Если бы сейчас было время пересчета ставки, то брали бы 6-месячный Euribor и 2% маржу, это 2% + 0,009%", – сказал экономист.

Экономист Жигимантас Маурицас в Facebook указал, что положительный Euribor означает подорожание кредитов.

"Сейчас смело можем говорить, что в Литве дорожает все: с декабря 2021 г. в Литве нет никаких товаров и услуг, где не фиксировали бы подорожание. Больше всего рост процентной ставки почувствуют жители, у которых есть кредиты", - сказал он.

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