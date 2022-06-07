Специалисты: нескошенные газоны к росту заболеваемости энцефалитом и болезнью Лайма в Вильнюсе не привели

В Вильнюсе третий сезон подряд придерживаются нового порядка, стараются не скашивать газоны, восстанавливать естественные природные луга. Специалисты заметили, что за это время количество случаев заболеваний, связанных с укусами клещей не увеличилось. Специалисты это объясняют саморегуляцией – в высокой траве живет больше животных, которые питаются клещами.

В целях сохранения биологического разнообразия, в Вильнюсе отказались от скашивания зеленых зон там, где в этом нет необходимости: на склонах вдоль объездных дорог, на разделительных зеленых зонах дорог, на кольцевых перекрестках в центре – там, где люди и домашние животные бывают крайне редко. Эти зоны скашивают два раза за сезон или вообще не скашивают.

В общественных местах и во дворах траву косят, когда она достигает не менее 10 см.

Для защиты от клещей вдоль дорожек скашивают участок 1,5-2 метра шириной. То же самое делают вдоль дорог, чтобы трава не склонялась на проезжую часть, остальная зона остается нетронутой.

Специалисты отмечают, что количество клещей регулируют питающиеся ими животные: бурозубки, лягушки, жабы, ящерицы, птицы разных видов, хищные насекомые (сцидмениды), муравьи, пауки.

Специалист Национального центра общественного здравоохранения Милда Жигутене сказала, что из-за более теплых зим выживает больше клещей. Они живут в высокой траве по всей Литве. Клещи переносят энцефалит и болезнь Лайма.

От энцефалита в Литве можно привиться.

По данным НЦОЗ, в Вильнюсе, как и во всей Литве, в 2020 и 2021 гг. количество случаев заболеваний, связанных с укусами клещей не увеличилось.

В 2020 г. в Вильнюсе энцефалитом заболели 124 человека, болезнью Лайма 742 (во всей Литве – 679 и 2865), в 2021 г. в Вильнюсе: соответственно 101 и 477 (во всей Литве – 365 и 1780).

В 2022 г. пока в Вильнюсе зафиксированы 5 случаев энцефалита и 66 болезни Лайма.

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