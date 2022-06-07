Президент Литвы и канцлер Германии: достигнуто соглашение об увеличении числа военных в странах Балтии

В ответ на военную агрессию России в Украине необходимо усилить обороноспособность за счет увеличения численности военных в странах Балтии, заявили президент Литвы и канцлер Германии после встречи в Вильнюсе.

"Максимальная готовность и усиленные силы в нашем регионе являются гарантом безопасности Альянса в целом. Мы договорились о необходимости усилить обороноспособность в странах Балтии за счет увеличения численности дислоцированных войск и усиления воздушной и морской обороны", — сказал Гитанас Науседа в ходе совместной пресс-конференции.

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил приверженность членов Альянса защите каждого сантиметра блока.

"Мы планируем усилить наш вклад в укрепление восточного фланга НАТО, мы создадим сильную бригаду, мы обсудили это и будем работать в этом направлении", — сказал Шольц.

В Вильнюсе надеются, что в конце июня лидеры НАТО в Мадриде примут решение о расширении международных батальонов, дислоцированных в странах Балтии и Польше, до численности бригад.

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