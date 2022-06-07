Владельцы жилья повышают цены даже для живущих арендаторов, специалисты рекомендуют проверить условия договора

В социальных сетях есть немало историй о том, что владельцы арендуемого жилья повышают цены на аренду даже тем, кто уже подписал договор и живет в квартире. С учетом ситуации на рынке, похоже, что такие ситуации участятся, поэтому надо выяснить, что о ситуации должны знать арендатор и арендодатель.

В настоящее время цены на аренду жилья в Литве значительно увеличились, поэтому поднять цену путаются и те арендодатели, в квартирах которых уже живут люди. Некоторые арендаторы жалуются, что узнают о таких планах в середине срока действия договора и т.д. Брокер Йовита Алексеюнене подтвердила эту информацию.

Однако, по ее словам, арендодатели должны хорошо подумать, прежде чем повышать плату жильцам, особенно если взаимоотношения с ними хорошие.

"Перед тем, как повысить цену, подумайте о возможных рисках. Ответьте себе на вопрос, что для вас важнее - больше денег или спокойствие. Ведь если придется искать нового арендодателя, придется приспосабливаться к нему", – подчеркнула брокер.

Когда можно менять условия договора об аренде? По словам Алексеюнене, это можно делать тогда, когда истекает срок действия договора.

"У владельца есть право пересмотреть условия договора с учетом рыночных цен на аренду и сдать жилье по новой цене. В некоторых договорах владельцы указывают, что раз в год у них есть право на повышение платы. Если в договоре не указано, когда владелец может сообщить об изменении платы, то этот вопрос остается на уровне человеческих отношений. Я думаю, что владелец должен сообщить о таком изменении хотя бы за месяц. Тогда у арендатора будет время на принятие решения. Если есть возможность, лучше переписать договор с учетом новых условий, но достаточно и электронного письма от хозяина и подтверждения арендатора, что он согласен на новые условия", – пояснила брокер.

Она советует вписать в договор конкретный пункт о возможности изменения цены на аренду.

По словам Алексеюнене, арендаторы по-разному относятся к повышению платы. Одни соглашаются, другие пытаются вести переговоры, а третьи пытаются искать более дешевое жилье.

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