Ангелина Гудкова
ведущая
Дмитрий Семенов
ведущий
Анжела Бубеляк
ведущая новостей
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Гости спецэфира — Полина Стасюк, редактор украиноязычной страницы "Украинские дети в Литве", и Лауринас Шешкус, организатор детского лагеря.
Ангелина Гудкова
ведущая
Дмитрий Семенов
ведущий
Анжела Бубеляк
ведущая новостей
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!