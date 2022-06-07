Вильнюсские пожарные-спасатели приглашают на свой 220-летний юбилей

7 июня вильнюсские пожарные-спасатели отмечают свой 220-летний юбилей. 26 мая (7 июня по новому стилю) 1802 г. в городской Ратуше созвали генеральную сессию Магистрата, Торговой палаты и Окружной палаты, на которой решили основать постоянную пожарную службу в городе. Тогда был утвержден порядок пожарной безопасности, создана пожарная команда из вольнонаемных горожан. В нее вошли 45 пожарных и несколько специалистов по насосам. Команду возглавлял брандмейстер. У вильнюсских пожарных было 4 больших, 16 маленьких ручных насосов и несколько телег с бочками.

Юбилей пожарные отметят на Ратушной площади. Праздник начнется в 11 ч., на него приглашены глава МВД Агне Билотайте, мэр города Ремигиюс Шимашюс, пожарные-спасатели, их бывшие руководители, главы других служб духовой оркестр МВД, жители и гости столицы.

В Вильнюсе работают больше 900 пожарных-спасателей. В этом году они потушили 900 пожаров и провели 700 спасательных работ. В этом году пожарные-спасатели спасли 35 человек.



Во время праздника минутой молчания почтят память погибших пожарных-спасателей, принесут присягу новые сотрудники службы, за честную и безупречную службу будут награждены лучшие пожарные, новых сотрудников благословит капеллан-ксендз Альгирдас Толятас.

После праздничной церемонии пожарные-спасатели продемонстрируют технические возможности и эффективность пожарных трех разных периодов.

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