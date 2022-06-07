Несмотря на летнее тепло, местами прогнозируют дожди

Во вторник в Литву придет атмосферный фронт, который обусловит переменчивую погоду.

Ожидается переменная облачность. Местами, в основном на западе страны, пройдут небольшие дожди. Кое-где прогнозируют грозы. Днем воздух прогреется до 22–27 градусов. Прохладнее будет на западе, теплее на юге страны.

В среду ночью дожди пройдут только местами и снова в основном на западе страны. До полуночи возможны грозы. Утром будет 11–16 градусов тепла.

В среду днем фронт пройдет по восточной части Литвы. Небольшие дожди пройдут по всей стране, местами с грозами. На востоке после обеда возможен град.

Воздух прогреется до 21–26, на востоке до 28 градусов тепла. На западе будет прохладнее - всего 18–20 градусов тепла.

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