Второго июня истребители НАТО опознали российский штурмовик "Ил-20", летевший в международном пространстве.
Он летел с выключенным транспондером, без летного плана, поддерживая радиосвязь с местными диспетчерами.
Третьего июня истребители НАТО сопроводили пассажирский самолет "Ту-134". Борт летел со включенным транспондером, следовал летному плану, поддерживал связь с местными диспетчерами.
Осуществляющие миссию воздушной полиции самолеты НАТО начали патрулировать воздушную границу стран Балтии с Россией и Беларусью после вторжения России в Украину.
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