Истребители НАТО дважды сопроводили российские военные самолеты

BNS ru.DELFI.lt

На прошлой неделе истребители НАТО два раз поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов, пролетающих над Балтийским морем в международном воздушном пространстве, сообщило в понедельник Министерство обороны.