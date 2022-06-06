Глава МИД Литвы просит Японию помочь разблокировать Одесский порт

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис просит у Токио помощи в формировании коалиции для безопасной перевозки украинского зерна из Одесского порта, который блокируют российские войска.

Дипломат страны "попросил японских официальных лиц поднять вопрос разблокирования Одессы на встречах "Большой семерки" (G7), чтобы найти быстрые и эффективные способы возобновления поставок украинского зерна на мировые рынки", говорится в распространенном в понедельник заявлении министерства.

Одесса — крупнейший порт Украины, особенно важный для экспорта зерна. Его блокада угрожает глобальному снабжению продовольствием.

На встрече с представителями правительства Японии – государственным канцлером Хирокадзу Мацуно и государственным секретарем по иностранным делам Такако Судзуки - Ландсбергис обсудил влияние российской войны в Украине на ситуацию с безопасностью в Европе и Азии, на международные энергетические и продовольственные рынки, вызовы на Дальнем Востоке и в Океании.

Представители стран также обсудили возможные решения и возможности сотрудничества в восстановлении Украины и реализации видения свободных и открытых Индийского и Тихого океанов.

"Война России против Украины и реакция цивилизованного мира внимательно отслеживаются и оцениваются другими злонамеренными государствами. Если агрессор не получит очень строгого ответа, это лишь вопрос времени, когда другие примут российскую тактику. Сегодня жертва — Украина, а завтра, что хорошо понимают и в Японии, это может быть и Тайвань", — сказал литовский министр.

Ландсбергис поблагодарил Японию за ее позицию в отношении агрессии Кремля против Украины и подчеркнул необходимость сохранения самых жестких санкций, чтобы прекратить финансирование военной машины.

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