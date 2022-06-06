Сейм Литвы начнет подготовку к референдуму о двойном гражданстве

Правление Сейма Литвы решило создать рабочую группу по подготовке к референдуму о принятии двойного гражданства.

"Цель - подготовиться к референдуму, подготовить саму формулировку и разработать план подготовки к референдуму, который запланирован на 2024 год", - сообщила председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.

Правление обратилось во фракции, чтобы они делегировали своих представителей.

За создание такой группы незамедлительно выступила Комиссия Сейма и международная литовская община. Ее председатель Даля Асанавичюте не раз обращала внимание, что времени уже не так много.

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Эмигрировавшие после восстановления независимости 11 марта 1990 года, кроме некоторых исключений, не могут получить двойное гражданство.

Ранее Конституционный суд разъяснил, что только после изменений Конституции референдумом можно открыть возможность получать двойное гражданство после восстановления независимости гражданам Литвы, у которых есть другое гражданство.

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