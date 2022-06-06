Дмитрий Семенов
ведущий
Анжела Бубеляк
ведущая новостей
Начало эфира в 13.00
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Гости спецэфира — основатель литовской волонтерской организации "Blue/Yellow Ukraine" Йонас Охман и украинский волонтер Олег Абрамычев. Говорим о том, как идет сбор средств в поддержку Украины после 100 дней войны, ходе боевых действий и участии Литвы в оказании помощи.
Дмитрий Семенов
ведущий
Анжела Бубеляк
ведущая новостей
Начало эфира в 13.00
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!