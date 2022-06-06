Спецэфир Delfi с Йонасом Охманом: как и чем помочь Украине?

ru.DELFI.lt

Гости спецэфира — основатель литовской волонтерской организации "Blue/Yellow Ukraine" Йонас Охман и украинский волонтер Олег Абрамычев. Говорим о том, как идет сбор средств в поддержку Украины после 100 дней войны, ходе боевых действий и участии Литвы в оказании помощи.

Дмитрий Семенов

ведущий Анжела Бубеляк

ведущая новостей Начало эфира в 13.00 Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!