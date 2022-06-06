Выявлены три риска для финансового рынка Литвы: один из них – накал на рынке недвижимости

Финансовый рынок Литвы неплохо перенес пандемию, однако сейчас угрозу для него представляет война в Украине, инфляция. И хотя система устойчива перед этими вызовами, все же озабоченность вызывает накал на рынке недвижимости. По данным Центробанка Литвы, для преодоления последнего обстоятельства важно ввести налог на недвижимость, о котором сейчас говорят власти.

Председатель ЦБ Гедиминас Шимкус сказал: "Финансовая система, как и сама экономика Литвы, успешно справилась с вызовами пандемии. Но на смену одним вызовам, идут другие, они не меньше, а, может, и серьезнее. (...) Началась война, это представляет угрозу не только для экономики Литвы, но и для более широких финансовых систем".

"Три риска: последствия войны России в Украине для экономики и финансовой системы, второй – цены на недвижимость, рынок недвижимости, рост цен, перегрев, воздействие на финансовую систему, третий риск – рост цен и процентной ставки", – сказал Шимкус.

По его словам, если в прошлом году говорили о признаках нагрева, то сейчас очевидно - накал на рынке недвижимости существует.

"Новейшие данные показали, что цены на жилье быстро растут, что они достигли самого высокого показателя с 2007 года. Признаки перегрева налицо", – заметил Шимкус.

Цены превышают экономически обусловленный размер на 1/10, птметил глава ЦБ. Но, по сравнению с минувшим кризисом, этот показатель небольшой, однако быстрый рост цен, если он сохранится в будущем, вызовет искажение рынка, это отразится и на результатах деятельности банков.

Шимкус объяснил рост цен на жилье тем, что наблюдается значительный отрыв между спросом и предложением.

"Спрос на жилье вырос и из-за изменившихся во время пандемии потребностей, роста зарплат (...) Спрос на жилье рос с 2010 года. А предложение мало менялось. Разрыв между спросом и предложением рос", – заметил глава ЦБ.

С марта 2021 по март 2022 г. выдан на 38% больше кредитов, чем год назад.

По словам Шимкуса, в ближайшее время будут проблемы с предложением нового жилья.

Для охлаждения рынка, нужны усилия всех ведомств, считает ЦБ - нужно и пересмотреть налоги на недвижимость и решать вопрос предложения. ЦБ отмечает, что положительно оценивает введение всеобщего налога на недвижимость и сейчас анализирует предложения. Подходящий налог способствовал бы снижению излишнего спроса на жилье.

ЦБ считает, что налог должны платить все и не должно быть множества льгот, которые позволяли бы уйти от его уплаты. По мнению банка, налог должен охватывать общую ценность недвижимости, а не охватывать отдельные объекты.

По словам Шимкуса, налог должен быть эффективным и понятным.

ЦБ отмечает, что повышение процентной ставки также будет способствовать охлаждению рынка.

"В Литве задолженность домашних хозяйств и компаний одна из самых небольших в ЕС", – сказал глава ЦВ.

ЦБ с учетом рисков уже ужесточил порядок выдачи кредитов на не первое жилье. Это также способствует охлаждению рынка, но не поможет в тех случаях, когда недвижимость люди покупают за свой счет.

По его словам, война в Украине значительно изменила перспективы экономического развития, война в Украине значительно изменила перспективы экономического развития и вызвала дополнительные риски не только в Литве, но и в финансовых системах других стран мира, в основном это связано со снижением экспорта.

"несмотря на отказ от российской и другой продукции, из-за войны выросли цены других поставщиков энергии. (...) Все это увеличивает себестоимость продукции компаний", – прибавил он.

Риск войны для банков двойной: прямое кредитование резидентов России, Украины и Беларуси и как это коснется финансовой системы Литвы через литовские субъекты, связанные с этими странами.

По словам Шимкуса, второй знаменатель важнее: это может сказаться на производстве, транспорте, поставках энергии, на строительных компаниях.

По данным за март, 200 млн. евро кредитов этим секторам оценили как повышенного риска.

Тестирование литовских банков ЦБ показало, что они могут перенести и более серьезные потрясения.

Что касается третьего риска – инфляции – Шимкус сказал, что затянувшийся рост цен пока не сказывается на возможностях домашних хозяйств возвращать долги. По данным ЦБ, уязвимые домашние хозяйства могут с этим столкнуться, если инфляция затянется. Однако, по данным ЦБ, эту опасность уменьшают значительные накопления, сделанные жителями во время пандемии.

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