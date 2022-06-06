Литовская кинопремия за заслуги всей жизни присуждена Кведаравичюсу

Литовская национальная кинопремия за заслуги всей жизни посмертно присуждена убитому в Украине режиссеру Мантас Кведаравичюсу.

В воскресенье на официальной церемонии награду представила премьер-министр Ингрида Шимоните, а объявил лауреата президент Украины Владимир Зеленский.

"Очевидно, что иногда творцы обагряют свои творения кровью - такая уж судьба, или даже жертвуют ради них жизнью (...). "Золотой журавль" полетит очень высоко - к решительному, храброму и бесстрашному человеку, который стал человеком-легендой для всех свободных людей в свободном мире, к тому великому человеку, в тени которого другие будут искать укрытия", - отметила Шимоните.

Зеленский процитировал слова Кведаравичюса, которые он произнес после создания фильма "Мариуполис": "Если мы живем в определенном мире, мы слышим определенные песни, слушаем радио, смотрим определенное кино – всё это определяет нас, создает наш менталитет".

"Это были слова Мантаса Кведаравичюса, так он комментировал созданный им фильм, посвященный Мариуполю, фильм, которым он хотел показать, как война воздействует на город, как война меняет людей. И эти, будто бы простые слова, на самом деле о том, какая у людей жизнь, какие это люди", - отметил Зеленский.

Именно искусство "во всех своих проявлениях и во всех смыслах" формирует людей и их просвещает, или наоборот - заточает их в тьме и лжи".

"И в этом может заключаться ответственность кино, книг, песен, радио. Всего, что мы слышим, видим и читаем. Именно по этой причине так важно распространять правду, поддерживать искусство, предназначенное для жизни, а не то, которое хочет эту жизнь разрушить. Украинцы всегда будут помнить Мантаса Кведаравичюса, который был именно таким. Этот человек действительно достоин "Золотого журавля", – сказал президент Украины.

45-летний режиссер Кведаравичюс погиб в начале апреля в Мариуполе, в который он прибыл с началом боевых действий для съемок продолжения своего первого фильма.

Принимая "Золотого журавля" вместо сына, его мать Бангуоле Кведаравичене сказала, что цена этой награды "действительно высока".

Кведаравичюс снял 5 фильмов, все они были тепло приняты на международных фестивалях, в кругах профессионалов и зрителей.

Первый фильм "Мариуполь" режиссер создал в 2016 году, фильм рассказывал о военных действиях 2014-2015 гг. в этом городе. После вторжения России в Украине в феврале этого года Кведаравичюс приехал в Мариуполь для съемок продолжения фильма.

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