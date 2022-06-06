Caritas в третий раз объявляет о сборе помоще для жителей Украины

В связи с продолжающейся военной инвазией России в Украину, благотворительная организация литовский Caritas в третий раз объявляет об акции по сбору помощи для жителей Украины.

Акция будет проходит три для (с понедельника по среду) в Вильнюсе, Каунасе, Мариямполе, Паневежисе, Шяуляй, Клайпеде, Кайшядорисе, Лаздияй, Шакяй, Таураге, в других районных центрах.

Собираемые вещи на этот раз будут предназначены для жителей Одессы, Полтавы, Николаева и Киева.

"Собранная помощь будет распределена и среди проживающих индивидуально беженцев, и тех, кто размещен в комплексных центрах для беженцев. Также получен запрос от Киевского филиала Caritas, там заботятся о пострадавших от захвата Киевской области", - сообщила Дейманте Букейкайте, генеральный секретарь литовской организации Caritas.

"В разрушенные городки и деревни уже возвращаются жители, которые начинают там убираться, восстанавливать свои дома, однако пока так не налажена инфраструктура, не работают магазины, люди потеряли не только дома, вещи, но и источник доходов, поэтому им очень нужна помощь", - добавила она.

Букейкайте надеется, что в ходе акции удастся заполнить хотя бы четыре грузовых автомобиля.

Нужны сухие продукты: мюсли, макароны, продукты быстрого приготовления, мясные, рыбные консервы, сахар, орехи, сухофрукты, кофе, чай, сладости, растительное масло.

Также нужны новые средства гигиены: шампунь, зубная паста, зубные щетки, средства для бриться, подгузники для детей и взрослых, женские гигиенические прокладки, мыло или гель для душа, детские влажные салфетки, стиральные средства, другая бытовая химия, бинты, пластыри.

Caritas также просит и новые электротовары: фонарики, внешние батарейки, чайники, утюги, носки для мужчин, женщин и детей.

Другие вещи приниматься не будут.

В Вильнюсе пункты сбора помощи расположены в торговых центрах Panorama и BIG Vilnius, в Каунасе - Molas, в Клайпеде - пр. Тайкос, 29А.

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