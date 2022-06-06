Первая неделя июня порадует теплом

В понедельник погоду в Литве обусловит антициклон. Ожидается переменная облачность. Осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 20-25 градусов тепла.

В ночь на вторник в Литву придет теплый атмосферный фронт. Осадков не ожидается, небольшие дожди возможны только на западе страны. Ночью будет 10-15 градусов тепла.

Во вторник днем ожидается переменная облачность. На западе местами пройдут летние дожди, коде-где с грозами. Воздух прогреется до 22-27 градусов тепла, немного прохладнее будет только на взморье.

В среду через Литву пройдет атмосферный фронт. Ночью больше облаков будет на западе, там местами возможны интенсивные дожди с грозами. Ночью будет 11-16 градусов тепла. Днем небольшие дожди уже пройдут в большинстве районов. Местами прогнозируют грозы. До дождя воздух местами прогреется до 21-26 градусов тепла. Немного прохладнее - 18-20 - будет на западе страны.

В ночь на четверг дожди уже пройдут во многих районах, однако больше осадков ожидается на востоке страны. На западе будет ясно. Ночью будет 9-14 градусов тепла. В четверг днем осадки возможны лишь местами. Кое-где прогнозируют грозы. Воздух прогреется до 20-25 градусов тепла.

В ночь на пятницу только местами на западе, а днем уже во многих районах пройдут кратковременные дожди. Кое-где - с грозами. Ночью будет 9-14, днем 20-25 градусов тепла.

Согласно нынешним данным, в выходные атмосферное давление повысится, небольшие дожди пройдут лишь местами, температура будет такой же, как в пятницу.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!